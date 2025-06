La Argentina es un desierto después de los aplazos

Esta vez no hubo misiles en Medio Oriente, no hubo licitación de deuda en pesos, no hubo bajas de calificaciones, y -detrás de esa ausencia de temas importantes- el mercado argentino tuvo este jueves uno de los días más apáticos, con menos volumen y más desinterés de los últimos tiempos .

Entre los analistas repitieron con insistencia que «Moody’s y MSCI postergaron la posibilidad de que la Argentina pueda volver a participar de categorías con más jugadores internacionales, y en consecuencia la plaza local quedó sumergida en una especie de desierto donde no pasa nada, con un Gobierno que tiene como casi único objetivo bajar la inflación, mientras los dólares se escapan del país porque la salida parcial del cepo lo dejó en un nivel retrasado».

La participación del Central

Con ese marco, sin que las empresas puedan salir del cepo hasta dentro de seis meses, y con el BCRA participando activamente en el mercado de futuros para que el ancla cambiaria siga trabajando para reprimir la inflación, la parte de los dólares que quedaron parcialmente libres siguieron flotando levemente por debajo de media banda, con variaciones mínimas. Y en el debut de la venta de harina de soja a China, el campo siguió liquidando ya que el martes vuelven a subir las retenciones para soja, maíz y girasol. Y gracias a eso, el BCRA pudo sumar algunas reservas.

Debajo de eso, a dos semanas del pago de US$ 4.500 millones por cupones y amortización de Bonares y Globales heredados del último corte de manga argentino (la reestructuración de deuda que hizo Martín Guzmán en agosto de 2020), los bonos argentinos siguieron sin fuerza, con leve suba del riesgo país. Y con un volumen mínimo, la Bolsa porteña logró repuntar, con algunas subas en unos pocos ADR argentinos en Nueva York.

Mientras este clima desértico sobresale en la Argentina, en EE.UU. se anunció que las solicitudes de seguro de desempleo que se solicitan en ese país cayeron en apenas 10.000 casos, hasta 236.000. Y, con Donald Trump presionando cada vez más a la Fed para que baje su tasa de interés base, siguieron a la baja las tasas largas de EE.UU.: se pagó 4% anual a 1 año de plazo, 3,8% anual a 5 años, 4,2% anual a 10 años y 4,8% anual a 30 años. Y, con eso, en el exterior el dólar bajó contra todas las monedas: cedió 1,1% en Brasil, 0,6% contra el franco suizo, el yen y el chileno, 0,5% contra la libra, 0,4% contra el euro, 0,2% en México y 0,1% en China.

Dólares mixtos en el mercado local

Y mientras el dólar global baja en el mundo, en el mercado cambiario argentino tuvimos otro día con los dólares flotando, con valores mixtos para el blue, los oficiales y los financieros. Con el dólar oficial a $1.209,78, el BCRA no intervino en el mercado de cambios y, al final del día, la autoridad monetaria logró sumar reservas por US$ 105 millones, una cantidad considerada exigua, ya que al campo le quedan apenas dos ruedas con las retenciones bajas: el martes vuelven al nivel que tenían hasta enero.

Ante semejante restricciones de circulación de dinero, el dólar oficial subió $6,34 hasta $1.209,78, el blue no cambió y siguió a $1.210, el Senebi subió $5,89 hasta $1.212,50, el MEP subió $3,29 hasta $1.198,70 y el contado con liqui bajó $2 hasta $1.202,06. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 0% y la del CCL con el mayorista fue del 1%.

Mientras tanto, lejos de los operadores que trabajan intensamente para el Gobierno afirmando que estamos en un momento en el que los títulos públicos están resucitando, con buen volumen, los bonos argentinos bajaron 0,2% y el riesgo país subió 6 unidades hasta 687 puntos básicos.

Mejora en las Bolsas

En papeles privados, con el mercado norteamericano convencido de que Trump terminará convenciendo a Powell para que baje la tasa de la Fed pronto, hubo otro día en verde en la Bolsa de Nueva York, con suba del 0,8% para el S&P, alza del 0,9% para el Dow y mejora del 1% para el Nasdaq. En tanto que la Bolsa de San Pablo subió 1% y la de México mejoró 0,8%.

Y en la Argentina pasó algo parecido, solo que los que participaron en el mercado fueron ocho hermanos y catorce primos, ya que el volumen operado desapareció. Con apenas $46.736 millones operados en acciones y $ 66.523 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 0,7%. En tanto que los ADR argentinos que se transan en Nueva York mostraron una tibia suba del 1% al 2% para Bioceres, TGS y Central Puerto, con el resto de los papeles muy quietos y sin bajas para destacar.

Commodities con menos variaciones

Finalmente, en commodities, sin nuevas tensiones entre Irán e Israel, hubo una baja del 0,2% para el petróleo. Los metales preciosos actuaron mixtos, con la onza de plata en alza y el oro en retroceso. Los metales básicos estuvieron para arriba. En Chicago bajaron todos los granos, especialmente el trigo. En Rosario subió el sorgo, pero el trigo y la soja perdieron precio. Y, por último, ni siquiera hubo interés en el mundo cripto, ya que hubo una baja del 0,3% para el Bitcoin con caídas de hasta el 6% para algunos valores de ese panel.

Fuente El economista