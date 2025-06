El fantástico titulo de TN que provocó la respuesta de Gustavo Melella.

Por Armando Cabral

Rio Grande 19/06/2025.- El esfuerzo de TN por serle funcional a Javier Milei llega a rosar el ridículo y en esta oportunidad no fue la excepción, se inventaron un vuelo con 500 personas que supuestamente llevo al Gobernador Gustavo Melella a Buenos Aires para asistir a la marcha en defensa de la democracia y Cristina Kirchner. la respuesta del mandatario fueguino no se hizo esperar y la respuesta fue muy irónica, «agréguenle 300 barcos, 500 carretas, 1200 caballos y 3000 caminando» Hoy en argentina no opera ningún avión con esa capacidad y mucho menos en vuelos de cabotaje, como el periodismo que hace TN.