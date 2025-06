China y Rusia negocian inversiones en Tierra del Fuego

La mala educación de un presidente y los que justifican todo.

Rio Grande 26/05/2025.- El papelón que perpetro Javier Milei en la catedral de Buenos Aires durante el tedeum, donde no saludo a su vice presidenta y al jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires es una demostración clave del destrato, la falta de respeto y el odio que carga este hombre contra todo lo que no puede manejar. Un acto que también hace pensar en quienes representa y quienes lo apoyan, un sector de la sociedad con los que este medio no tiene nada que ver.