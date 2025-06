Argentina un país sometido económicamente por Estados Unidos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/06/2025.- El informe que brindo ayer la Consultora Morgan Stanley Capital Internacional, dejó en claro varias cuestiones que tiene que ver con la economía de nuestro país. El hecho de no haber podido pasar esta prueba, tiene que ver con datos que no se dan a conocer con masividad pero que son claves para la obtención de inversiones, como el riesgo país, la seguridad jurídica, el dólar pisado, el destino de deuda para sostener reservas y otras medias que evidentemente no se condicen con el relato oficial.