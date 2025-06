Argentina no superó el estándar de standalone y no llega ni a periférico según Morgan Stanley Capital International (MSCI), deberá esperar un año más.

Por Armando Cabral

Argentina 25/06/2025.- MSCI decidió mantener al país en la peor categoría de su clasificación. Recién podría ser incluido en la lista en junio de 2026 para ser reclasificada a frontera o emergente en junio de 2027. La prueba más irrefutable del relato de un país que se hunde sin remedio y la economía no arranca, no hay reservas, faltan dólares, cae el empleo, se desploma la industria y no repunta el consumo. Esta clasificación implica que las acciones argentinas evaluadas por MSCI no están incluidas en los índices de mercados emergentes ni fronterizos, lo que limita la inversión de fondos internacionales que buscan replicar estos índices.