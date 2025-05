Juan Augusto Rattenbach “Quieren despoblar Tierra del Fuego”

Rattenbach, nieto del teniente general Benjamín Rattenbach, integrante de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, que elaboró el «Informe Rattenbach» sobre las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas, brindó una extensa entrevista en Radio Noticias. «Cuando el informe se entrega, lo que hace la dictadura militar es archivarlo y clasificarlo. Si bien hubo filtraciones, mi padre siempre hablaba del informe y pedía que se desclasificara. El guardó un ejemplar original, hasta que felizmente en el año 2012 se desclasificó y hoy es de acceso público. Mi idea nunca es Malvinas para malvinólogos, sino malvininzación como un verbo y como una herramienta para entender el presente».

– ¿Y qué te llevó ahora a escribir sobre Tierra del Fuego y hacer un análisis que va un poco más allá de esto que está sucediendo, con este mazazo que ha recibido la isla a partir de esta medida del Gobierno nacional?

– Yo trabajo en el Museo de Malvinas desde el 2014, y quienes somos del mundo malvinero el objetivo es siempre saber lo más posible. A medida que fueron pasando los años, empezamos a vincular Malvinas y el Atlántico Sur con la Antártida, y yo creo que el gran momento que estamos cosechando es terminar de cerrar el cuerpo de la provincia completa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como un mismo espacio geopolítico más allá de la jurisdiccionalidad de la provincia, porque están íntimamente relacionados. Después de la guerra de Malvinas, los británicos pasaron de ocupar las islas a las islas y 200 millas de mar alrededor de cada isla. Hoy, los británicos ocupan un 25% de nuestro territorio, principalmente insular y marítimo. En términos geopolíticos, la Argentina se replegó en dirección al continente.

– Es impactante..

– Cambia toda la ecuación. Si nosotros enseñáramos todos los días en las universidades esta cuestión, que es el tema que estamos discutiendo en paralelo a Tierra del Fuego, cambia nuestra forma de analizar la inserción de Argentina en el mundo, la política exterior y de defensa. En este escenario, Tierra del Fuego se convirtió en nuestra principal joya geopolítica. Entonces, todo lo que toca Tierra del Fuego, no solo por Malvinas sino también por la Antártida, es un tema muy sensible que está íntimamente relacionado con la soberanía.

– ¿Qué busca el gobierno de Javier Milei con este castigo económico que le está propinando a la isla?

– Básicamente dos cosas. El objetivo número uno es despoblar Tierra del Fuego, es decir terminar con aquellos incentivos por el cual familias de distintas provincias eligieron Tierra del Fuego como un destino para trabajar y realizarse. El segundo objetivo, que es un poco más indirecto y está solapado, es generarle una lesión a la infraestructura de defensa nacional.

– ¿Vaciarla para qué?

– Ahí es donde empieza a vincularse con la cuestión de la política internacional. Gran Bretaña no quiere que Argentina esté desarrollada y no quiere que ni por asomo se desarrolle la infraestructura de defensa argentina porque lo ve como una amenaza. Tal es la percepción de amenaza en términos militares que tiene Gran Bretaña, que la base que está en Malvinas es una de las más importantes a nivel mundial. Ahora bien, la capacidad industrial instalada que hay en Tierra del Fuego es única a nivel regional y no es común que cualquier país la tenga. Así como somos uno de los pocos países que tiene energía nuclear y satélites propios orbitando el planeta, somos uno de los pocos que tiene una industria electrónica tal cual como está hoy en Tierra del Fuego. No solamente es lo que se hace lo que se discute. ¿Cuál es el temor?, lo que se podría hacer.

– Hay una especie de mirada muy subestimadora, típica a veces del porteñocentrismo, de que únicamente se ensamblan piezas y nada más…

– Primero, ensamblar es un término propio de la ingeniería que lo ha adoptado el lenguaje económico. Pero en los hechos, siempre fue fabricar. A veces las palabras confunden. Segundo, esta medida no resuelve el déficit fiscal sino que lo agrava. No se puede reducir el déficit fiscal bajando impuestos, porque atenta contra los ingresos del fisco. Entonces estamos ante una medida de un gobierno liberal que agrava el déficit fiscal. Esto atenta contra el sistema previsional argentino, porque Tierra del Fuego es una de las provincias que tiene un índice más alto de empleo registrado. Los trabajadores fueguinos hacen aportes sociales y los empleadores contribuciones patronales. Es verdad que no pagan IVA y Ganancias, pero los aportes al sistema previsional se mantienen intactos. Por lo tanto, si doy de baja como mínimo siete mil empleos registrados de la noche a la mañana, son siete mil ingresos menos para el sistema previsional. Se perjudican jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, bajar aranceles a la importación no necesariamente se traduce en una reducción del precio final que beneficia al consumidor. Tenemos ya un ejemplo, en 2017 se bajaron del 35 al 0% los aranceles a notebooks y netbooks bajo la hipótesis de que iban a estar más baratas, y según cálculos el precio final solo se redujo un 5%. Es decir, las empresas importadoras pagan menos aranceles, pero no traducen al consumidor el beneficio impositivo. ¿Cuál fue la consecuencia? 700 puestos de trabajo perdidos en Tierra del Fuego a los que se le suman 200 en la provincia de Buenos Aires, porque esto afectó a toda la industria electrónica a nivel nacional. ¿Quiénes estaban en aquel momento en el gobierno? (Federico) Sturzenegger en el Banco Central y (Luis) «Toto» Caputo en el Ministerio de Finanzas. Entonces, con esta medida se van a perder como mínimo 7 mil puestos de trabajo, no va a haber ingresos ni aportes al sistema previsional, y la industria electrónica que se importe no va a estar más barata.

Rattenbach reiteró que «los británicos siempre van a ver a la Patagonia y Tierra del Fuego como un amenaza», y explicó que lo que está en discusión actualmente es «quién se queda con la exportación de servicios logísticos antárticos a nivel mundial. Si se la va a quedar Punta Arenas en Chile, Puerto Argentino bajo ocupación colonial británica o se la va a quedar el eje Ushuaia-Rio Grande con ejercicio pleno de soberanía argentina».

Por estos motivos, mencionó como la principal obra geopolítica al Polo Logístico Antártico de Ushuaia, proyecto que se financiaba con el Fondo Nacional para la Defensa (Fondef). «Esta partida presupuestaria no se sabe dónde está desde 2024», advirtió y señaló que a comienzos de este año la gestión de Javier Milei firmó un decreto por el cual podía disponer del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Se trata de un fondo creado en 2021 con la prórroga del régimen económico de Tierra del Fuego, por el cual las empresas aportaban un 15% al no pagar IVA. «El Gobierno paralizó este fondo y anunció que va a utilizar ese dinero para financiar el Polo Logístico Antártico de Ushuaia, entonces por cada bien industrial que se consume hecho en Tierra del Fuego hoy se está financiando la defensa nacional argentina, por la Antártida», enfatizó.

En ese sentido, remarcó que la medida de Nación «tal cual se instrumentó destruye la economía fueguina. Si se destruye, no se sostiene el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, y si no se sostiene ¿Qué va a peligrar? El Polo Logístico».

