Zuban-Córdoba, «la crisis es profunda y el gobierno no debería subestimarla», números reveladores

Rio Grande 20/02/2025.- La ultima encuesta de la Consultora Zuban Córdoba, pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa el gobierno nacional y recomienda no subestimarla. Numeras reveladores como que el mas del 80% cree que el periodismo político es poco o nada creíble, que mas del 53 % de los encuestados crean que Karina Milei recibió coimas en el Criptogate, o que el 83% opine que el Milei debe actuar como presidente y no como un influencer son datos de una caída en la imagen y la credibilidad que costara recuperar.

Esperar lo inesperado es prácticamente una máxima en el análisis político argentino. Hace exactamente una semana, la realidad era completamente otra: el gobierno venía de anunciar un buen dato de inflación, había logrado superar sin problemas la crisis por el discurso de Davos y mostraba logros importantes en materia legislativa.

Y de pronto, el cisne negro apareció. Un solo tweet publicado a los tres minutos del cierre de los mercados fue suficiente para desatar una crisis política sin precedentes y cuya profundidad aún es difícil de dimensionar.

Frente a esta coyuntura decidimos hacer un estudio de urgencia para medir los impactos de la crisis en la opinión pública. Por supuesto, se trata de un estudio tomado en el medio del desarrollo de los eventos. Con lo cual, sus resultados deben ser analizados cuidadosamente.

Una de las primeras defensas del gobierno fue bajarle el precio al episodio. “La gente no entiende del tema cripto, de esto no se va a enterar a nadie” fue una línea habitual en off y en on de los principales voceros gubernamentales.

Un primer dato al respecto: 87,9% de los encuestados/as afirman haber escuchado sobre el tema y estar altamente informados/as del mismo.

Aún más, 66,7% acuerda con que se trata de la mayor crisis del gobierno de Javier Milei hasta la fecha.

La siguiente defensa esgrimida, que pretende separar las funciones del Presidente de sus actos “de la vida privada” tampoco parece tener buena recepción en la opinión pública. Un 56,4% no está de acuerdo con que Javier Milei

“actuó como ciudadano desde su cuenta personal”. Además, un 83% cree que Javier Milei debería dejar de actuar como influencer.

Con respecto al framing de la crisis, 6 de cada 10 creen que se trató de una estafa y 4 de cada 10 creen que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% está de acuerdo con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno.

Hasta acá, el episodio demuestra ser una crisis profunda y de amplia repercusión. Aunque el núcleo duro del gobierno no parece afectado en general, el impacto sobre los “indecisos” es nítido y claro.

Como dijimos al principio, estos datos fueron tomados en medio de la crisis. Cualquier hecho noticioso que salga en estos días puede tener su impacto para bien o para mal.

Una cosa está clara: la crisis es profunda y el gobierno no debería subestimarla. mayor crisis del gobierno de Javier Milei hasta la fecha.

El jefe de Estado ha quedado devaluado. Una encuesta de Zuban, Córdoba y Asociados indicó anoche que nada menos que el 87,9% de los consultados está al tanto del escándalo, que el 66,7% lo considera la mayor crisis de la era Milei, que el 83% piensa que este debería actuar como presidente y no como influencer, y que el 54,3% encuentra «creíble» que Karina Milei pudo haber recibido sobornos. Masivo, bro.

En tanto, la opción juicio político sí o no divide a los consultados por mitades: 48,3% y 49,4%, respectivamente.

Golpeado, temeroso por lo que traigan los próximos capítulos de la serie, obligado a filtrar que resistirá en su puesto, con su hacedor en capilla y con su hermana Karina mencionada como presunta corrupta, estalla el «triángulo de hierro» y con eso, la estructura precaria –pero efectiva hasta el viernes a la tarde– sobre la que se asienta el poder en la Argentina paleolibertaria.

Este es el dato del momento.

Abajo los principales datos de la encuesta de Zuban Córdoba, que dejan al descubierto la gravedad de la crisis que atraviesa el gobierno nacional.

Donde tampoco entra el discurso de que vienen por la argentina, o que son los kukas quienes lo quieren voltear, insistir con ese discurso banal es subestimar a la gente, no hay oposición, no hay nada que se enfrente a Milei, este golpe o tiro en el pie se lo pegó el mismo.