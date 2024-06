Carlos Garcia IAPG: Hoy se conmemora el 75° aniversario del TF1 primer descubrimiento de gas en la provincia.

Antecedentes:

La historia del petróleo en toda la Patagonia tuvo muchos altibajos, y cambios de organización, pero estuvo marcada siempre por la incursión de empresas extranjeras que se hacían cargo de la producción del país, como contratistas.

Tierra del Fuego fue la última provincia de la Patagonia donde se descubrió petróleo. Anteriormente, en 1907, se descubrió por casualidad (ya que se estaba buscando agua potable) el primer pozo petrolero en las cercanías de Comodoro Rivadavia, ciudad que se convirtió en un centro de actividad importante.

Entre 1908 y 1909 se discutió la ley que finalmente dio el 90% de la reserva hallada a inversiones privadas, ya que el país no tenía presupuestos.

En 1913 el presidente Saenz Peña exigió el cumplimiento estricto del Código de Minería, anulando concesiones en donde no se trabajara y ampliando las áreas de reserva natural.

En 1922 Yrigoyen dispuso la reorganización de la compañía petrolera estatal: fue suprimida la Dirección General y se creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

En 1930, tras el golpe militar, el gobierno de Uriburu favoreció nuevamente a las compañías extranjeras, y en 1958 el presidente Frondizi impulsó la instalación de empresas contratistas, y la producción (las empresas extranjeras eran ASTRA, alemana, Diadema Argentina S.A., subsidiaria de la Royal Dutch Shell desde 1925, y la Comferpet, inglesa).

En 1964, durante la gestión de Illia, los contratos fueron anulados y la producción disminuyó, pero desde 1980 la producción patagónica volvió a repuntar, porque los contratos con empresas extranjeras siguen en pie.

Petróleo en Tierra del Fuego:

Nuestra provincia tenía hasta la década del 30 la ganadería como única actividad comercial importante, pero debido a, como ya citamos, los avances del petróleo en toda la Patagonia, se sospechaba la existencia del mismo en la isla. Así es que desde los años 30 se dio paso a una nueva economía. Se hizo una serie de sondeos y se delimitó la “Cuenca Magallánica o Austral”, que se desarrolla entre el sur santacruceño y el norte fueguino. El primer pozo petrolero, conocido como TF1 y ubicado cerca del casco de la estancia Violeta, en la orilla del río Chico, comenzó a perforarse en 1949. Luego de 6 meses, se encontró petróleo a una profundidad de 2000 metros. Este pozo abasteció de gas a la ciudad de Río Grande. Pronto se instalaron los campamentos, las cañerías, torres, “cigüeñas”, tanques y piletas de almacenamiento, y surgieron distintos lugares de extracción, como los campamentos de La Misión, Chorrillos, Beta, La Salada, etc.

La empresa contratista de perforaciones que se hizo cargo de la exploración fue Bridas, hoy Pan American Energy. Después de 10 años de inversión a riesgo, se produjo la primera gota de petróleo en el yacimiento de Hydra, después siguieron otros yacimientos, y también fueron perforadores de off shore (costa afuera), con la plataforma Río Colorado 1, con la cual se hicieron las primeras exploraciones en el mar.

Desde 1978 la Pan American Energy hizo un contrato con Total y Deminex, y se presentaron a licitación, obteniendo el área donde actualmente se encuentran trabajando.

En la isla, el petróleo crudo es enviado directamente desde Bahía San Sebastián a las destilerías ubicadas en la región pampeana. Allí se obtienen numerosos subproductos como naftas, aceites, kerosenes, gas-oil, diesel-oil.

El envío de petróleo y gas hacia las destilerías constituía un grave problema, que se superó con la construcción de oleoductos y gasoductos. En la bahía San Sebastián se instaló un oleoducto que une los distintos yacimientos, y a continuación se colocó una cañería de cinco kilómetros sumergida en el mar, para llegar a los buques.

Para enviar el gas al norte, se construyó un gasoducto bajo el mar en la boca oriental del estrecho de Magallanes, en una longitud de 45 kilómetros; entre los yacimientos San Sebastián y El Cóndor (Santa Cruz), se transportan actualmente a diario unos 6.000.000 de metros cúbicos de gas natural. Para poder comparar, Tierra del Fuego consumía en 1987, medio millón de metros cúbicos por día.

Según datos de la Dirección de Energía, las reservas comprobadas de petróleo eran más de 8 millones de metros cúbicos, y las de gas ascendían a más de 41.000 millones de metros cúbicos.

En 1986 la producción total de todo el país superaba los 25 millones de metros cúbicos, mientras que la local alcanzaba el millón y medio.

En 1989 la cantidad de pozos petroleros era de 205. En el mapa se pueden ver los principales yacimientos de Hidrocarburos (petróleo y gas), en el mismo año.

Actualmente se está tratando el tema de las regalías que se le deben a la provincia, todavía no se llega a un acuerdo con las empresas extranjeras, el Gobierno de la Nación y el de la Provincia.

A continuación presentamos parte de un artículo del diario fueguino Provincia 23, que salió en el año 2000 (jueves 3 de febrero, Edición Nº 15, Año I), que nos pareció apropiado para el trabajo, ya que informa un poco sobre la historia del petróleo en la provincia, y las medidas que se llevan a cabo en la empresa que tiene la licitación de la exploración de petróleo actualmente.

El ingeniero Alejandro Bulgueroni se explayo ampliamente, durante las jornadas realizadas a raíz del encuentro por el 50 aniversario del descubrimiento de Petróleo en Tierra del Fuego, y de allí extrajimos los párrafos más importantes que el empresario dedicó a la situación puntual de Tierra del Fuego, a la que dijo: se debe convertir en exportadora de energía, para el continente y el mundo.

El presidente de Pan American Energy reclamó reglas de juego claras y estables y el compromiso de las autoridades provinciales de proveer las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la actividad. El puerto sigue siendo una asignatura pendiente, dijo el empresario.

(Por Armando Cabral) – En esta segunda entrega vamos a referirnos al desarrollo futuro de una de las actividades, quizá más descuidadas por los gobiernos que han precedido a la gestión de Carlos Manfredotti, y en particular a la indisimulable desatención que el gobierno de José Estabillo le brindó a lo largo de 8 años.

Para ello, nada mejor que prestar atención y en detalle a los términos en que se refiere a las condiciones generales, necesarias para el desarrollo de inversiones en la actividad, en particular en Tierra del Fuego, el Ingeniero, Alejandro Bulgueroni, Presidente de Pan American Energy (Bridas).

«Creo que es importante definir, en primer lugar, la importancia de la existencia de hidrocarburos, gas y petróleo en toda la provincia de Tierra del Fuego. El descubrimiento es la culminación de un esfuerzo humano, tecnológico y económico de alto riesgo, que da lugar a la generación de una importante riqueza, esto es lo importante. Antes de descubrir petróleo o gas, no había nada, sólo el esfuerzo humano.

El descubrimiento es el que le da la riqueza a todos los que provienen de las provincias, las empresas, etc. de ese petróleo.

También hasta que esa riqueza no se desarrolla, se pone en superficie, no se hace real; vamos a hablar mucho de las reservas, del potencial energético, el potencial hidrocarburífero que tiene toda la zona.

Las reservas son solamente reservas, para que sean riquezas tienen que llegar al mercado y esto es muy importante».

«Contribuir al desarrollo potencial de la provincia».

«Yo me siento muy orgulloso de estar representando a compañías que, desde hace muchos años, han contribuido al desarrollo del potencial del petróleo en la provincia. Hace 30 años que comenzamos a trabajar en Tierra del Fuego, llegamos a la isla como contratistas de perforaciones y después, en el año 1978, convencimos a TOTAL y DEMINEX para que juntos con BRIDAS en ese momento, hoy Pan American Energy, se presentaran a licitación, y por suerte obtuvimos esa área, donde había un enorme desafío de explorar en el mar para ver si llaveábamos a superficie todos esos recursos.

Después de 10 años de inversión a riesgo, se produjo la primera gota de petróleo en el yacimiento de Hydra, después siguieron otros yacimientos, también fuimos perforadores de off shore (costa afuera), con la plataforma Río Colorado 1, con la cual se hicieron las primeras exploraciones en el mar.

7 años de esfuerzo para el desarrollo

En 1992, Bridas primero, hoy Pan American Energy, somos los operadores de la UTE Tierra del Fuego, en la que participan Pionner e YPF e incluye a los yacimientos San Sebastián y Sara.

En la actualidad, las actividades que se realizan en estos yacimientos dan empleo directo e indirecto a más de 1000 personas en la isla. Desde el comienzo de la explotación se han producido en la provincia más de 53.000.000 de metros cúbicos de petróleo y 78.000.000.000 de metros cúbicos de gas. La exploración y explotación de hidrocarburos ha sido clave para el desarrollo económico de la provincia, generando empleo, radicando hombres y mujeres provenientes de todo el país, pagando regalías, impuestos, tasas y contribuciones, construyendo infraestructura de producción, transporte y almacenamiento.

Reservas por 27 años en la provincia

La producción de petróleo en la isla fue de 1.860.000 metros cúbicos, es decir, un promedio de 5.100 metros cúbicos por día, lo que equivale al 4 % de la producción total del país. La producción de gas fue de 4.380.000.000 de metros cúbicos, o sea 12.000.000 de metros cúbicos por día, lo que equivale a más del 11 % de la producción total del país.

Las reservas comprobadas y certificadas al 31 de diciembre de 1998, que publicó la Secretaría de Energía, incluyendo las correspondientes al Estado nacional y la provincia, ascienden a 19.000.000 de metros cúbicos de petróleo y 120.000.000.000 de metros cúbicos de gas. Las reservas comprobadas de gas equivalen a más de una vez y media la producción de gas desde que se inició la explotación en la isla; además, cuando consideramos las reservas probables que ascienden a 173.000.000.000 de metros cúbicos de gas, entendemos un poco mejor cuál es el desafío que se nos presenta de aquí en adelante. Para enfatizar el potencial de desarrollo del gas en la provincia, quiero además comparar la relación reservas/producción para la provincia de Tierra del Fuego, para el presente que es de 27,4 años y en el caso de la Argentina en su conjunto, esta relación es de 17,7 años; esto significa que las reservas que hay en Tierra del fuego son a mucho más a largo plazo. O visto desde otro punto de vista, significaría que el país está desarrollando sus reservas y monetizando sus reservas de gas mucho más rápidamente que lo que está haciendo la provincia de Tierra del Fuego. Es por eso la importancia de todas estas inversiones que tenemos que llevar adelante y de que se genere un clima de aceleramiento de todas estas inversiones. Este desafío podrá ser exitoso si todas las partes que tienen que ver con la actividad trabajan en conjunto eficientemente.

Reglas de juego claras y estables

TODO INVERSOR REQUIERE REGLAS DE JUEGO CLARAS Y ESTABLES, las inversiones de largo plazo que la industria hidrocarburífera debe enfrentar en la región, no escapan a esas reglas generales, «EL MARCO DE PREVISIBILIDAD REQUERIDO POR LA INVERSIÓN SE HA VISTO VULNERADO EN LA PROVINCIA, EN ASPECTOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS, tal ha sido el caso del RÉGIMEN TRIBUTARIO; lamentablemente, decisiones adoptadas por la provincia en TEMAS COMO EL IMPUESTO DE SELLOS E INGRESOS BRUTOS han producido efectos muy negativos, lo que es peor, DESALIENTA INVERSIONES FUTURAS ANTE LA INSEGURIDAD JURÍDICA MANIFIESTA».

«Ningún beneficio traerá a la provincia y su gente la adopción de criterios irrazonables o contrarios al sistema jurídico general; ESPERAMOS QUE LA RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA QUE EN ESTE MOMENTO SE ESTA DESARROLLANDO, FACILITE LA CORRECCIÓN DEL RUMBO en beneficio de los propios intereses esenciales y permanentes de la provincia».

¿Por qué inversiones en Chile y aquí no?

En cuanto a las inversiones realizadas en la República de Chile por empresas argentinas, como por ejemplo, en plantas de metanol, y por qué se les envía gas desde Tierra del Fuego, Bulgueroni sostuvo: «LA EXPUESTA ESTA EN LAS REGLAS CLARAS, ESTABLES Y COMPETITIVAS, que junto con LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS hicieron la gran diferencia y decidieron al inversor aumentar la planta que se instaló.

Este es un lamentable ejemplo del pasado, ahora tenemos que pensar en el futuro; si todos asumimos el compromiso, todos entendemos que tenemos un objetivo común, nos espera un futuro promisorio lleno de oportunidades y desafíos. Por nuestra parte, nos comprometemos a desarrollar nuevos mercados para que el gas fueguino llegue a estos; para ello habrá que expandir la capacidad de transporte del gasoducto San Martín y radicar industrias en la provincia con consumo intensivo de energía, proyectos petroquímicos, producción de materiales, producción de energía, etc.

Como se mencionó anteriormente, Pan American Energy ha sido el nervio motor del gasoducto Cruz del Sur, está cruzando hacia Uruguay, y seguirá hacia el Sur de Brasil; la apertura de nuevos mercados de exportación es lo que necesita la argentina para desarrollarse, el crecimiento del mercado actual, para un gasoducto como el San Martín que trabaja, casi a capacidad total, hace que las ampliaciones de ese gasoductos requieran de un nuevo mercado, con un crecimiento propio y un volumen constante. Ampliar ese gasoducto, a partir de un crecimiento vegetativo del 3 %, realmente sería muy difícil y muy costoso; por eso es que entendemos que a través de estos proyectos es posible que lleguemos a obtener los mercados que son necesarios para desarrollar las reservas de Tierra del Fuego, y de alguna forma cambiar esa relación de reservas/producción que es tan desventajosa para Tierra del Fuego, como para otros puntos del país.

Abajo nota con Carlos García, integrante del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) sobre la actualidad de los hidrocarburos en la provincia.

