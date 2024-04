Isidoro J. M. ARAMBURÚ.* Patria o Colonia.

Tanto en aquella oportunidad como en esta, en su alocución omitió

nombrar nuestra provincia, tampoco se refirió a la usurpación colonial del

Reino Unido de Gran Bretaña y a la lesión a la soberanía argentina en el

Atlántico Sur y el sector antártico argentino. Patente queda una deliberada

negación a la existencia concreta de la Provincia grande y al grave

conflicto que mantienen la República argentina con una potencia que

invade nuestra Patria y nuestra provincia.

La reiterada actitud provocadora parece enrolarse en estrategias

disolventes, pero ha de saber el unitario Sr. Presidente que nada conmueve

la argentinidad soldada al alma del Pueblo fueguino, antártico y malvinero.

Por tal motivo nos vemos obligados a recordar una vez más al

gobierno nacional que está dentro de su responsabilidad, asimilar todas y

cada una de las obligaciones que se desprenden de la garantía federal

constitucional para con los estados provinciales, entre ellas el respeto y la

cortesía institucional que impone coordinar con el gobierno local, una visita

oficial presidencial al territorio de la Provincia y obviamente compatibilizar

y coordinar en el marco de las distintas competencias, los objetivos

políticos de la misma.

El presidente, con su conducta, expresa su desprecio por el

federalismo y su falta de respeto hacia las provincias argentinas adoptando

una actitud francamente hostil a la autonomía del Estado anfitrión,

conducta incompatible con nuestro sistema federal y con las finalidades de

paz interior, concordia y unión nacional para la prosperidad y bienestar

general que proclama el Pacto federativo argentino.

Pasando por alto esa provocación sin precedentes en la historia

nacional, lo preocupante es que en su discurso aceptó franca sumisión

frente a los poderosos de occidente y una posición geopolítica satélite en

perjuicio de los intereses nacionales. Y como si fuera poco, el presidente

nos visita acompañado de la General Richardson, de las Fuerzas Armadas

norteamericanas, es decir con una importante representante de la potencia

que en el marco de la batalla de Malvinas, ayudó y favoreció al imperio

colonialista de Gran Bretaña que violentamente usurpa gran parte del

territorio fueguino y argentino.

El Presidente rindió honores y agasajó al máximo militar en la región

del imperio cómplice del asesinato de compatriotas y héroes argentinos

enterrados en Malvinas y de manera inconsulta con nuestro Pueblo,

proclamó desde nuestra Provincia joven y austral, una alianza estratégica

con Estados Unidos por supuestos comunes intereses en el Atlántico Sur y

la Antártida.

El presidente no comprende que la República Argentina no debe

permitir que EEUU se inmiscuya en los asuntos vinculados a la Defensa

Nacional, tal es el caso de la eventual utilización de la Base Naval

Integrada que ha comenzado a construirse en nuestra Provincia para

aumentar el poder disuasivo de la Republica Argentina a través del

asentamiento de las tres fuerzas, justamente en el confín austral de la Patria

donde el Reino Unido de Gran Bretaña viene ampliando su invasión

colonial.

El presidente no comprende que nuestra nación debe mantener

distancia de los imperios de todo signo que codician nuestras riquezas, y

por eso la Republica Argentina debe fortalecerse, liberarse y formalizar

alianzas estratégicas con las naciones hermanas que por historia la ayuden a

recuperar la plena soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur y el mar

adyacente que por derecho le corresponde.

Sin perjuicio de la depredación de recursos que pertenecen a Tierra

del Fuego que realiza el invasor pisando el Derecho Público Internacional,

el presidente desconoce que Estados Unidos como Inglaterra, necesitan la

base de la OTAN instalada en Monte Agradable en las Islas Malvinas, para

hegemonizar la proyección Antártica y el control del Mar de Hoces, sin

injerencia argentina y mucho menos China.

Torpe y genuflexo, el presidente toma partido en favor de uno de los

imperios belicosos que hoy combaten en el escenario europeo. Con esa

actitud sumisa, compromete el futro de nuestro Pueblo y expone y somete a

la República Argentina a las consecuencias y vaivenes imperiales de aquel

conflicto, en lugar de mantener distancia de todos los imperios que de uno

y otro bando disputan el nuevo escenario y orden geopolítico, para

aprovechar un contexto mundial multipolar favorable a nuestro desarrollo y

liberación de todo potencia extranjera.

El Presidente no tiene conciencia de que la Nación Argentina ha

mantenido una histórica tradición neutral frente a los conflictos imperiales

de otras naciones y que nuestro país tiene preocupaciones urgentes y

necesarias para su fortalecimiento frente a los enormes desafíos por

delante, tales como terminar con la pobreza, el endeudamiento externo y el

subdesarrollo productivo. Por eso debería prioritariamente focalizarse para

impulsar un gran proceso industrializador a través de la nacionalización de

la banca para el crédito interno productivo en miras a un programa de

sustitución de importaciones y pleno empleo calificado con justicia social.

La experiencia de la civilización, demuestra empíricamente que el

sometimiento al sacrificio de los pueblos no conduce a la felicidad. Ello es

falso, artilugio liberal capitalista y también marxista, que promete una

bonanza para las futuras generaciones que nunca llega. En ese sentido

Perón afirma, que los pueblos deben ser persuadidos de la realización de un

esfuerzo colectivo justo y razonable, en aras del bienestar general de la

comunidad y la grandeza de la Nación.

Una doctrina humanista ejercida por un gobierno que se presente

firme ante la presión de los imperios de cualquier signo, defendiendo la

independencia, la soberanía y la dignidad de la Nación, y que por otro lado

persuade al hombre de que trabajando con abnegación por la realización de

la comunidad se realiza integralmente a sí mismo, es una solución universal

propuesta por la República Argentina al mundo. (Arts. 38, 39 y 40 de la

CN. de 1949).

Esa idea fuerza auténticamente criolla que distinguió con

originalidad nuestro carácter hasta 1976 tras una clara vocación nacional de

grandeza, sumada a la tercera posición diferente a las ideologías

internacionalistas, debe guiarnos hacia una posición equidistante respecto

de todo imperio, ya sea EEUU, Inglaterra, Rusia o China.

La actual debilidad de la Republica Argentina es a causa de la falta

de visión estratégica y patriotismo de la dirigencia política surgida desde la

vuelta a la democracia, de izquierdas a derechas. Cuatro décadas de

desaciertos nos han conducido a la contemporánea crisis política,

económica y moral que padecemos, esa que ha sumido al Pueblo argentino

en la miseria, la frustración y la desesperanza, acicate al fin para seguir

ciegamente la actual falsa ilusión de volver al pasado denigrante

camuflándolo con ropas nuevas.

Las políticas aperturistas, de libre mercado, especulativas,

desreguladores y privatizadoras, calcadas del plan Martínez de HozCavallo (1976/1982), son las que derrumbaron las chimeneas de la

argentina industrialista existente hasta 1976. Su repetición, nada cambiara

en el sentido que anhela nuestro Pueblo, al contrario profundizan la

involución hacia la colonia, el subdesarrollo, el endeudamiento externo, la

pobreza y la criminalidad que nos agobia proporcional a la injusticia social.

Los países inteligentes y prósperos del mundo desarrollan políticas

de protección de las industrias nacionales al mismo tiempo que el sistema

financiero es puesto al servicio de la producción y no de la especulación. Si

destruimos la industria nacional y privilegiamos a los bancos y los negocios

financieros propendemos a la pobreza de las mayorías y a la concentración

económica en una elite minoritaria.

Se impone entonces luchar por la liberación nacional lo que conlleva

el deber de combatir la mentira y afirmar la verdad esencial e histórica de

nuestra Nación, que reconoce a un hombre combativo y portador de valores

espirituales en la medida que tenga fe en su misión individual, familiar y

colectiva. Ese hombre, no encuadra en los esquemas materialistas del

individualismo y el totalitarismo y puede convocarse una vez más tras los

altos intereses de la Patria, porque como dice la doctrina nacional, cuando

los Pueblos se deciden a la lucha, suelen ser invencibles.

De la actual postración, los argentinos saldremos por arriba, con

creatividad y fuera del péndulo progresismo-liberalismo que ha

consolidado la dependencia de nuestra Patria a través del pensamiento

político correcto que impone un sistema educativo colonial.

Esa certidumbre nos exige conciencia de que la actual crisis no se

supera con declamaciones o simple voluntarismo, sino que con prudencia

activa debemos acompañar la maduración de los hechos que confluyan en

la unidad de acción política de los múltiples sectores nacionales que en un

contexto internacional favorable, lejos de todo imperio, sin injerencia

foránea, con espíritu patriótico superando las diferencias, se encolumnen

detrás de un modelo independiente y soberano de desarrollo argentino con

equidad social, apoyado sobre la potencialidad de nuestros recursos

naturales y humanos.

* Director de Asuntos del Atlántico Sur de la UEJN. Ex Juez de la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur