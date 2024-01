Un referente del agro cuestionó duramente a Caputo por las retenciones: “Es una persona en un escritorio con un Excel que no sabe lo que pasa”

En este sentido, el campo manifestó que las economías regionales son federales y muchas suelen ser la única fuente de trabajo que hay en distintas regiones del país. “Antes de meterle la mano en el bolsillo a un montón de empresas que trabajan cada día para mantener sus puertas abiertas, deberías empezar a eliminar los privilegios, las ventajas que tiene algún sector. Por eso yo marco lo de Tierra del Fuego”, sostuvo en referencia a Caputo.

Además, Rivara insistió: “Seguramente es algo que el ministro de Economía conoce perfectamente bien, porque él es uno de los accionistas de las principales empresas que están en Tierra del Fuego. Entonces conoce bien lo que es el subsidio que hoy se les hace a esas empresas que están en Tierra del Fuego”. Consultado por si se trata de una discrecionalidad, se limitó a decir que no quiere levantar el dedo.

“Si realmente, como dice el presidente, no hay plata, me parece que lo primero que tenemos que hacer es terminar con algunos privilegios. Y después vemos si metemos la mano en el bolsillo al resto”, planteó con enojo el presidente de Acopiadores. En este sentido, señaló que la discusión con el Ejecutivo no tiene vuelta atrás.

Ahora se trabaja con los legisladores y legisladoras para convencer de que los números perjudican a las economías regionales. “Las expectativas es ir y poner claridad y decir, señores, estos son los números, y si alguno quiere debatir los números, lo debatimos. Porque puede ser que los números están equivocados, nadie es perfecto. Pero nosotros tenemos nuestros números que hacen que algunas economías regionales sean inviables con esta resolución”, comentó Rivara sobre el trabajo que están haciendo en el Congreso.

