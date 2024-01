Defender el régimen de promoción desde el conocimiento y combatir la ignorancia nacional.

Aquí empezamos por los sindicatos, que no hablaron ni antes ni ahora, los dirigentes políticos, que tampoco conocen la Ley de Promoción, los medios que tampoco pueden cerrar una conclusión determinante respecto, de este y otro temas como la coparticipación, o las regalías, nadie se atreve, desde el sentido común a poner palabra sobre el tema y mucho menos a cuestionar, criticas y si es necesario insultar a tipo que hablan de nuestra provincia desde 3000 kilómetros de distancia, sin tener la más pálida idea de a que se refieren.

Hay que hacerles notar, como a los de Perfil, que hablaron del regreso del presidente al país, luego de visitar las bases de la Antártida, es decir ni saben donde queda Tierra del Fuego. Lo dijo la Jueza Federal, Mariel Borruto, el 90 % de los ciudadanos argentinos no solo no saben que es la ley, no tienen idea de donde vivimos, “algunos me preguntan donde esta el puente para cruzar a la isla”.

No se necesitan mas pruebas para decir que quienes se expresan contra tierra del fuego, no tienen ni la humildad de disimular su ignorancia, pero como acá hay una adoración con los medios nacionales y una desvalorización permanente del periodismo local, si la idiotez la dice Lanata, es brillante, si lo dice Feiman, es una genialidad, si lo dice Navarro, hay otro sector que lo aplaude, toda una banda de tarados, con micrófono abierto, millonarios que te dicen a vos pobre, que la culpa de toda es tuya. Que nos quedamos con el 0,35 % del PBI y que si nos lo sacan, el país se salva, es todo falso.

Ninguno de ellos ha estado en Manaos, por ejemplo, no saben lo que es un proceso productivo, no saben porque la ley existe, no saben cuales han sido los resultados de 50 años del subregimen. No saben que es la geopolítica, estratégica, la defensa de la soberanía, no saben nada, pero hablan con la impunidad que da pertenecer a un multimedio en CABA y jamás pisaron una fábrica, jamás llegaron ni a Bahía Blanca, cada vez que nos mencionan, nos ubican, en Rio Negro, En Rio Gallegos, o los lugares mas insólitos, menos donde corresponde.

A esos ignorantes hay que explicarles desde todos los sectores, que aquí no tenemos “veredas calefaccionadas”, como dijo Barili en TELEFE.

Si Tierra del Fuego, no entiende que solo 5 diputados de la provincia y tres senadores deben lidiar todos los días con estos personajes, vamos a perder todos, porque esta Ley beneficia a todos los habitantes de la provincia, no hay provincia posible sin Ley, no hay provincia posible, sin fábricas, no hay forma de defender la soberanía sin los beneficios que otorga la Ley.

No se puede perder mas tiempo, no se pueden permitir estas tropelías, no se puede dejar que se diga cualquier cosa, desde este medio y después de 24 años, tenemos el orgullo de haber defendido cada vez que pudimos, con fundamentos, con trabajo, con números, no sobándole el lomo a los que no lideran nada, a los que no se ubican donde deberían que es al frente de los reclamos de más conectividad, más inversión, más impulso a la producción, mas desarrollo de los recursos naturales, autonomía económica, autonomía en el suministro de gas y combustibles. Defender la Ley es tener un objetivo superior, un objetivo de conjunto, de consenso.

Defender la ley es defender la soberanía y la puerta de ingreso a la Antártida. No es tan difícil, hay que proponerse ese objetivo superior por la permanencia de miles de argentinos en este lugar, el que eligieron para vivir.

Esta en nosotros, asumir la responsabilidad de actuar en contra de la ignorancia, o permitir que sigan avanzando, en complicidad con muchos argentinos que les creen a los que no saben nada sobre nosotros.

Armando Cabral