Concejal Florencia Vargas “Río Grande necesita fortalecer los medios de transporte amigables con el ambiente”, dijo

Rio Grande 16/01/2024.- En el marco de los debates que se vienen llevando adelante en la ciudad acerca del funcionamiento de los distintos medios de transporte público, la concejal, Dra. Florencia Vargas, propuso la creación de un nuevo medio de transporte como lo es la “Bici Urbana”. “Tenemos que comenzar a ampliar el paradigma del transporte en nuestra ciudad, la movilidad sustentable puede ser una, ya que es más económica, no afecta al ambiente y promueve hábitos saludables”, expresó.

La concejal Florencia Vargas se refirió al proyecto presentado desde su banca, el cual propone la creación del sistema de transporte de bicicletas “Bici Urbana”, que sería de uso libre para toda la comunidad.

Al respecto la edil comentó que “se trata de un proyecto que venimos desarrollando desde la gestión del concejal mandato cumplido y actual Legislador Provincial, Dr. Raúl Von der Thusen. La idea es generar un nuevo medio de transporte en la ciudad que sea público y que brinde una alternativa a los que acostumbramos usar en Río Grande”.

En este sentido sostuvo que “proponemos que se establezcan estaciones en la que los vecinos o aquellas personas que visiten nuestra ciudad puedan tomar una bicicleta y trasladarse a través de las ciclovías. Río Grande viene extendiendo sus ciclovías, por lo que consideramos que tenemos la infraestructura para que este medio de transporte sustentable funcione de la mejor manera”.

Asimismo, la edil explicó que “la movilidad sustentable es un paradigma de transporte que busca que la ciudadanía se movilice con medios que no afecten al medio ambiente. Cada vez se usa más la bicicleta en nuestra ciudad, pero aún muchos vecinos no cuentan con su bicicleta para movilizarse, por eso consideramos una buena opción crear la ‘Bici Urbana’”.

Finalmente expresó que “últimamente se dio en nuestra ciudad la discusión acerca del transporte y cómo mejorarlo. Me parece una buena oportunidad para incluir este tema en el debate público. Río Grande necesita fortalecer los medios de transporte amigables con el ambiente”.