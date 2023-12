Audio: Juró Martin Pérez por un nuevo periodo al frente del Municipio de Rio Grande

En su mensaje a la ciudadanía el Intendente Pérez, manifestó que la continuidad de su gestión deberá necesariamente pasar por un reacomodamiento debido a las medidas económicas del nuevo gobierno nacional, particularmente en obra publica y salud, dos áreas que son centrales en su gestión y que intenta sostener.

Al respecto y sobre la obra publica Pérez que hay obras que están marcha financiadas por el gobierno nacional, como el muro costanero, o el pluvial Malvinas Argentinas, que ahora no sabe si podrán continuarse.

Otras dos obras en son la pileta olímpica de Chacra II, la Tecnoteca que tiene financiamiento de Nacion pero ahora queda en estand by, al igual que el Frigorífico Municipal o el Mercado de Productores, aunque en estas ultimas el intendente adelanto que se van a finalizar con fondos propios aunque haya que dejar alguna otra obra de lado, al menos por ahora.

En cuanto a la reforma Constitucional, señalo que «nos enteramos por streaming de la legislatura y fue una gran sorpresa porque no sabíamos nada, incluso ayer hasta ultima hora estuvimos hablando con los legisladores porque intentaron quitarnos 2000 millones del presupuesto municipal y pudimos hacer que lo suspendan, no me parece que en este momento haya una necesidad tan grande reformar la Constitución Provincial en medio de esta crisis e incertidumbre, sin contar que en ese proyecto, hasta donde sabemos, también se intenta revisar la coparticipacion a los municipios».

Cabe aclarar en este punto que la coparticipacion es una ley nacional y con sistema de goteo automático, por lo que seria imposible que la provincia, interceda en este aspecto, porque el acto seria inconstitucional.

Por ultimo Pérez adelantó que no habrá achiques, pero si una reestructuración y fusión de áreas, confirmó la continuidad de la Secretaria de la Mujer, solo que con otro nombre, pasara a la llamarse, Secretaria de Genero y Desarrollo Comunitario, debido a la cantidad de casos sociales que se atienden en la misma.

Los cambios son; Valeria Capotorto a Finanzas, se va Diego López.

Chimi Angelinetta a Salud aunque aun no esta definido quien será la secretaria.

Ivana Ibars a secretaria de genero

María Eugenia Coccaro deja la secretaria de salud y la función publica

No hay datos sobre producción ya que Matías Lapadula fue electo legislador provincial. Podría quedar a cargo Facundo Armas, subsecretario.

Nota completa en el audio bajo estas líneas.