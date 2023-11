María Eugenia Starowicz, de Mirgor: «Las mejores cualidades que tenemos son armar equipos, la escucha y la flexibilidad»

María Eugenia Starowicz, vicepresidenta de Supply Chain en Grupo Mirgor

“A nivel personal nunca sentí el sesgo por ser mujer y tampoco he visto impedido mi desarrollo, simplemente porque la mirada del otro no me sesga”, apunta María Eugenia Starowicz, vicepresidenta de Supply Chain en Grupo Mirgor. Y añade: “Las empresas están evolucionando en este sentido y, aunque hay mucho camino por recorrer, veo que Mirgor ya está dando los pasos del cambio: hoy crecimos un 50% a nivel de dotación de mujer en todas sus ramas, no digo solamente desde los sectores operativos, donde la mujer es buscada y hasta es mejor calificada justamente por las cualidades, sino a nivel directivo”.

Con relación a las aptitudes que las mujeres aportan al mundo de las compañías industriales, destaca que “las mejores cualidades que tenemos son armar equipos, la capacidad de escucha y la flexibilidad”. “Cuando yo entré a la compañía hace seis años las mayores decisiones las tomaban los hombres y de a poco eso se fue transformando. La empresa empezó a entender que justamente la diversidad y el aporte que tienen las mujeres en los equipos hacen la diferencia al final del día”, asegura.

En su testimonio, la ejecutiva de Mirgor destaca la importancia de las culturas organizacionales inclusivas y el papel de las empresas en crear entornos donde todas las personas, independientemente de su género, puedan prosperar y crecer profesionalmente.