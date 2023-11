Irresponsabilidad institucional: Concejales aprobaron la extensión de la venta de bebidas alcohólicas hasta las 00.00 horas

Esta ampliación, no es ni mas ni menos que una apología del consumo, que nos pone a todos los ciudadanos riograndenses en estado de alerta cada vez que tengamos que salir a la calle, sabiendo que se permite mas venta de alcohol, que no hay controles de ningún tipo, que hay delivery de alcohol, que se vende a escondidas y todo apunta contra quienes no sufrimos esa enfermedad o adicción, la que tampoco se controla.

Este medio ha hecho campaña en contra de alcohol al volante desde hace mas de 20 años y seguimos pensando lo mismo, La foto que ilustra esta nota es la publicidad en contra del consumo de alcohol, desde que somo un medio de comunicación.

Esperemos que la norma sea vetada por el ejecutivo, por el peligro que representa, para la sociedad en su conjunto, aumentar el consumo de alcohol, particularmente en jóvenes y e personas que sufren adicción o son alcohólicas, mas allá del daño que puedan generar ya no solo en casos de siniestros de transito, sino en su entorno familiar, con causales como violencia familiar, perdida de empleos, desequilibrios emocionales, y mas problemas que evidentemente no han sido siquiera analizados a la hora de votar esta ordenanza.

El Concejo Deliberante llevó adelante la VIII Sesión Ordinaria, donde aprobaron la extensión de la venta de bebidas alcohólicas en comercios de Río Grande hasta las 00.00 horas.

En la VIII sesión ordinaria, los ediles aprobaron un dictamen de la concejal Miriam Mora en el cual se modificó el horario de venta de bebidas alcohólicas en los comercios de la ciudad, pasando de las 23 horas a las 24.

De esta manera, se modificó el artículo 1° de la Ordenanza Municipal Nº 1194/99, donde queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en el horario comprendido entre las 00:00 y la 07: 00 horas, en todo local comercial que no cuente con autorización para ingesta en el mismo.

Entre los considerandos se expone que “se ha advertido la ampliación de los horarios de atención de pequeños comercios de barrio o cercanía, comercios tales como maxi kioscos, almacenes y mercados y que los mencionados explotan el rubro de venta de bebidas alcohólicas y energizantes en la típica modalidad de traslado de la mercadería por el adquirente, siendo que un porcentaje significativo de la recaudación de estos comercios se ve afectado por la limitación horaria establecida por la Ordenanza en cuestión, por lo cual resultó necesario actualizar la mencionada norma”.