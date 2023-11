Ingresos en baja Las Estaciones de Servicio venden más combustibles pero facturan menos

Desde hace al menos dos años, las ventas de combustibles al público vienen experimentando una tendencia creciente. Con algunos altibajos puntuales, desde la finalización de la pandemia el consumo no para de crecer, registrando incluso records interanuales históricos.

Sin embargo, esta expansión de la demanda no se refleja en los ingresos de las Estaciones de Servicio. Las causas son variadas, pero particularmente se debe a decisiones regulatorias con el fin de que los precios no impacten en los registros inflacionarios. Esta política, que se mantiene desde mayo 2021, llevó a que la mitad de los establecimientos de todo el país no alcance el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes.

Según refleja un estudio llevado adelante por la consultora Economic Trends, respecto a la evolución de precios relativos, desde esa fecha hasta el presente, los combustibles aumentaron 125.7 por ciento menos que el IPC nacional y 153 por ciento si se lo compara con la evolución por ejemplo, del pan francés.

De acuerdo al análisis, la facturación de las Estaciones de Servicio en septiembre fue de 616 miles de millones de pesos. La cifra, fue un 9 por ciento menor que hace un año atrás, 4 por ciento que en agosto de 2023 y 5 por ciento si se contrasta con el inicio de la recesión que comenzó a transitar la actividad, en abril de 2018.

Las Estaciones de Servicio ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires fueron las más afectadas, con una retracción del 31.9 por ciento respecto a esa fecha; seguidas por las de San Juan, 30.3 por ciento y Santa Cruz, 29.1 por ciento.

Para arribar a estas conclusiones, la consultora Economic Trends se focaliza en las ventas al público de las Estaciones de Servicio y, por lo tanto, utiliza la base de datos de la Resolución 1104/2004 que permite estimar precios y volúmenes totales, por combustible por bandera, por provincia y para todo el país, entre otros indicadores a nivel de operadores.