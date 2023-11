El Concejo Deliberante trató la habilitación de plataformas digitales para el transporte de pasajeros

Este jueves el Cuerpo de Concejales continúo con el análisis de la creación de la plataforma digital para el transporte de pasajeros en una reunión de la que participaron trabajadores de taxis, remises y Uber. La concejal Mora recalcó que “hoy ya no tiene que ver con el costo del servicio, sino con la inmediatez del servicio de Uber, donde abrís la aplicación y a los pocos minutos tenes el vehículo en la puerta de tu casa”. Además, agregó que “la gente eligió este sistema, entonces regulémoslo y si la gente sigue eligiéndolo es porque no le gusta el servicio que brindan los taxis y los remises”.

Por su parte el concejal Calisaya manifestó que “nadie va a poder parar el avance de las nuevas tecnologías”.

Río Grande.- El Concejo Deliberante retomó hoy, en el ámbito de las Comisiones, el Proyecto de la Concejal Miriam Mora para regular las plataformas digitales para el transporte de pasajeros. La iniciativa volvió a generar controversias dado que a la reunión asistieron trabajadores y representantes de los taxis y remises, que se oponen a la propuesta, y también prestatarios de la plataforma Uber, que están a favor.

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “hoy contamos con conductores y conductoras de Uber que no estaban participando de las comisiones, pero entendieron que era importante también que los concejales los vean, que la ciudadanía los conozca, son más de 400 hoy y según el informe que nosotros estamos teniendo por parte de la empresa, más de 4.000 usuarios ya los eligieron”.

Por lo cual, la edil entendió que “creo que la discusión ya debería estar sanada en gran parte porque no tiene que ver ya con una cuestión de costos sino con una cuestión de servicio, de la inmediatez, de la rapidez del servicio, que cuando uno solicita un vehículo con la aplicación, lo tenes a los 3 o 4 minutos en el lugar, sabiendo cuánto te va a salir la tarifa, quién viene, qué tipo de vehículo, si hay un caso en el que el vehículo se desvía, una cuadra o demás, inmediatamente en esa aplicación salta una alerta preguntando si está bien, por eso nos pidieron los chóferes de Uber una reunión aparte solo con los concejales para que ellos puedan dialogar con nosotros, nos puedan mostrar cómo funciona la aplicación y cuál es la seguridad que tiene la aplicación”.

La edil resaltó que “ellos tienen que cumplir exactamente lo mismo que un remisero o un taxista porque no hay algo extraordinario que pague un remisero o un taxista, sino que pagarían exactamente lo mismo, el cuidado de su vehículo, el combustible, frenos, embriague, RTO, tener el carnet profesional como tienen quienes conducen remises y taxis, entonces no sería nada extra como tratan de hacer entender remises y taxis que ellos pagan un extra, no pagan un extra, no pagan un impuesto aparte por tener un remis o un taxi”.

Mora puntualizó que “no sé si vamos a realizar una comisión más con el tema, pero si vamos a tener una reunión con conductores y conductoras de Uber, tener una reunión aparte, solos, para poder hablar y expresarse, que nos podamos escuchar, por lo cual no sé si vamos a tener otra comisión porque ya hemos tenido varias durante todos estos meses, así que creo que después de esta reunión vamos a ver si también tenemos el consenso de los votos para poder llevarlo a la sesión”.

Nuevos agravios a la concejal Mora

Con respecto a los nuevos agravios recibidos, la edil sostuvo que “están enfocados conmigo porque fui quien creó este proyecto, quien lo ingresó, quien está solicitando la derogación de la ordenanza del 2016, donde existe la prohibición de este sistema de plataformas digitales de transporte, entiendo el enojo, pero lo que no está bien es que sea constante el agravio, el insulto, el apriete, la amenaza, empezar a manifestar cosas que no tienen nada que ver con lo laboral, con lo legislativo, podemos discutir legislativamente, podemos discutir políticamente, podemos ver las necesidades de uno y las necesidades del otro lado también, pero no solamente escuchar a dos sectores que se creen que son los dueños de la verdad o los únicos que pueden hablar o los únicos que quieren ser escuchados, no quieren permitir que los conductores de Uber sean escuchados, pero este es el manejo que tienen ellos, el del apriete, el de imponerse, realmente es algo que después de dos gestiones me cansé, nos cansamos”.

Por lo tanto, por más que “digan lo que digan, si los proyectos tienen que salir y tienen los votos, van a salir, les guste o no les guste, se enojen o no se enojen y en todo caso, si llega a salir aprobado, también ellos tienen el acompañamiento y la palabra de los concejales que vienen después del 14 de diciembre a los que podrán solicitarle derogar esta ordenanza como yo estoy tratando de derogar una ordenanza del 2016”.

Por otro lado, la edil resaltó que “el municipio está haciendo controles, están multando porque justamente al tener reunión con la gente de esta plataforma digital constantemente me mandan mensajes de que los han multado, el monto de las multas está por arriba del millón y medio de pesos, son las situaciones que se están dando, por eso tenemos que ver esta situación porque hay más de 400 personas que son conductores y conductoras de esta plataforma digital y hay 4000 personas que le están diciendo que sí a esta plataforma digital, entonces es mucho más lo que tenemos que escuchar, no solamente a taxistas y remiseros”, sentenció.

Mora recalcó que “hoy ya no tiene que ver con el costo del servicio, sino con la inmediatez del servicio, donde abrís la aplicación y a los pocos minutos tenes el vehículo en la puerta de tu casa”, dijo, al tiempo que agregó que “la gente eligió este sistema, entonces regulémoslo y si la gente sigue eligiéndolo es porque no le gusta el servicio que brindan los taxis y los remises”.

Por último, expresó que “el proyecto va a llegar al recinto en la sesión de noviembre, última sesión ordinaria que nosotros tenemos o puede llegar a salir en alguna sesión especial, pero esto es consiguiendo el consenso del resto de los concejales, hoy solamente tenemos tres votos, nos estarían faltando dos para que pueda llegar a salir aprobado el sistema de plataformas digitales”.

“Nadie va a poder parar el avance de las nuevas tecnologías”

Por su parte, el concejal Calisaya manifestó que “en principio se tiene que dar la discusión a todos los asuntos que ingresen y que son presentados por los concejales, en esta instancia la concejal Mora ha puesto de nuevo en discusión este proyecto de plataformas digitales de transporte, donde hay necesidad de trabajo, hay necesidad de generarse un mango más, lo cierto es que la situación económica es complicada, pero también hay una situación en donde si no regula el Estado municipal, se regula solo, por lo cual creo que es conveniente poder abordar la discusión desde ese punto de vista, dado que la prohibición nunca resolvió nada y la verdad es que mirar para otro costado tampoco va a resolver nada, por lo tanto me parece que es necesaria la discusión para determinar una posición, sea por habilitar todo tipo de plataformas digitales o para avanzar en la plataforma digital que pueda llevar adelante el municipio”.

Puntualizó que “nadie va a poder parar tampoco el avance de las nuevas tecnologías, Google no pide permiso de habilitación comercial para funcionar, ni ninguna empresa, entonces me parece que el peor resultado de estas situaciones es no tratar los asuntos y después podemos discutir qué medidas podrían ser para poder defender el trabajo, porque estamos hablando de trabajo”.

“Por un lado trabajo y por otro lado también la necesidad de los usuarios porque el grave problema que tenemos es que ante el crecimiento de la ciudad hemos tenido desfasada la entrega de patentes, nuevas licencias, nuevas unidades trabajando y eso se ha vuelto en un nicho de trabajo para aquellos que se les complicaba encontrar un trabajo.

Entonces en esta instancia nosotros creemos que hay que poder ver cómo van a funcionar las licencias que vamos a entregar, que son 80, que nos costó muchísimo poder abordarlas y tener la aprobación en el concejo Deliberante y por otro lado ver qué hacemos con las tecnologías, hoy quizás en esta etapa soy más partidario de pensar en una plataforma digital comandada por el municipio”.

El edil también refirió que “me parece que no hay que descartar a la Justicia en este tema porque hay cuestiones que uno trata de hacerlo en el ámbito político, resolver los problemas y otras también me parece que es una vía necesaria porque se está hablando mucho de servicio ilegal, servicio que ha tenido reveses judiciales en varios lugares del país, me parece que podría ser una alternativa también de determinar si efectivamente es constitucional o no la prohibición en la ciudad y si es un servicio ilegal o no”.