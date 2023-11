> Prensa Concejo Río Grande:

Concejales recibieron a chóferes de UBER

“Hay más de 4.000 personas que le están diciendo sí a este sistema”, dijo Mora

Así lo marcó la concejal Miriam Mora, luego de haber recibido y escuchado chóferes de UBER junto a los concejales Von der Thusen y Llancapani. En este sentido la edil resaltó que “hoy son más de 400 los conductores y hay más de 4.000 personas que le están diciendo sí a este sistema para trasladarse todos los días”. Además, la edil dijo que “quedó en claro que para la mayoría no solamente es su actividad principal, sino que también es un ingreso extra que están buscando porque obviamente con la situación económica que se está viviendo no se llega a fin de mes”. También Mora destacó que “a diferencia de las otras reuniones en donde estuvieron taxistas y remiseros, la de hoy ha sido una reunión respetuosa, ha sido una reunión como tiene que ser dentro del Concejo Deliberante”.

Río Grande.- Este martes por la tarde los concejales Von der Thusen, Mora y Llancapani recibieron chóferes de UBER a efectos de escuchar sus demandas en el marco del proyecto para la creación de la plataforma digital intermediaria de servicios de transporte público y privado de pasajeros, transporte escolar, transporte en común de pasajeros, servicio de taxi flet y servicio de traslado de alimentos, mercadería o realización de trámites denominado delivery.

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “ha sido una reunión que nos habíamos comprometido en la última comisión, que había quedado pautada para esta semana, se pudo dar en este día, donde estuvimos conociendo a conductores y conductoras de esta plataforma digital de transporte”.

Al respecto manifestó que “veremos la semana que viene si podemos realizar otra reunión con presencia de más concejales y viendo si llegamos al consenso para obtener los votos para la próxima sesión”.

Mora puntualizó que “en esta reunión mucho más tranquila, ellos explicaron cuál era la situación de cada uno, por qué habían elegido u optado justamente por hacer este tipo de trabajo, recordando que hoy son más de 400 los conductores y hay más de 4.000 personas que le están diciendo sí a este sistema”.

Por tal motivo, la edil dijo que “quedó en claro que para la mayoría no solamente es su actividad principal sino que también es un ingreso extra que están buscando porque obviamente con la situación económica que se está viviendo no se llega, donde hay muchas mujeres solas, con hijos, buscando también una estabilidad económica y haciéndose cargo de una familia, con todo lo que eso conlleva, con lo cual hoy los concejales pudieron escuchar la otra parte, que no habíamos podido hacerlo en ninguna de las otras comisiones, ni siquiera en la anterior cuando estuvieron presentes”.

Resaltó que “también son vecinos y vecinas de nuestra ciudad, donde también trajeron la palabra de los usuarios y vuelvo a recordar que más de 4.000 personas eligen todos los días manejarse y trasladarse con esta plataforma digital”.

En este sentido la edil sostuvo que “hoy hay 400 conductores porque alguien está diciendo que sí a este sistema y con lo de hoy y vamos a ver si la próxima semana tenemos otra comisión más, quizás obtengamos los votos o veremos qué pasa con la gestión que viene, aunque ya sabemos que la mayoría de la gestión que viene no está de acuerdo con este sistema de plataformas digitales”.

Por último, Mora destacó que “a diferencia de las otras reuniones en donde estuvieron taxistas y remiseros, la de hoy ha sido una reunión respetuosa, ha sido una reunión como tiene que ser dentro del Concejo Deliberante, por lo cual fue respetuosa, como corresponde, somos civilizados, somos parte de una sociedad, estamos en el Concejo Deliberante y somos todos adultos, realmente fue una reunión armoniosa donde cada uno tomó la palabra y expresó lo que tenía que expresar y se fueron convencidos que lo que están haciendo está bien, que es un servicio y que es una necesidad que ellos tienen también, que sabemos que no es la solución, porque estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo en realidad, el empleo es el

genuino, pero ellos tienen las mismas condiciones que cualquier remis o taxi, tener un monotributo, tener un seguro de un vehículo, tener la licencia de conducir permitida que es la profesional, tener el vehículo en condiciones, el seguro para el vehículo y el seguro para pasajeros que es el que le impone la empresa a ellos”, concluyó.