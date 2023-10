L. Martínez Allende y el pacto Milei/ Bulrich, «no me cayó bien, no me representa»

Rio Grande 29/10/2023.- La presidenta de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego de manifestó en oposición al acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bulrich, dijo que no le cayo bien y que de ninguna manera apoyara esta decisión de la líder del PRO. EN otro orden se manifestó respecto de la separata que se discute en Diputados y adelanto que presentaran una nota de rechazo. También sostuvo que De Mendiguren no quiere firmar el decreto para los textiles.

La Legisladora, Liliana Matinés Allende, Presidenta de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, fue consultada por «Resumen Económico», sobre el acuerdo entre Javier MIlei y Patricia Bulrich y dijo que «no me cayó bien nos puso en un lugar donde debió convocar a Juntos Por el Cambio para consultar a ver que queríamos hacer. Tiene 6 millones de votos, pero dentro de esos 6 millones hay mucha gente que no acuerda con esta decisión que ella a tomado».

Allende destacó que lo vio mal, «por las cosas que se dijeron en campaña y porque además Milei después del acuerdo, dijo que no va a cambiar un ápice de lo que había dicho en campaña».

«Tampoco nos gusta Massa, pero en los hechos el ministro de economía es el presidente de la Nación y que ponga en marcha ahora lo que sea necesario porque la gente esta sufriendo, porque necesitamos tener certezas y el pacto que ha hecho Patricia Bulrich no me representa».

Finalmente, señaló que «tiene que dar explicaciones todos los días a preguntas de los afiliados, sobre, porque esto, porque este acuerdo que no tiene nada que ver con las políticas de la UCR, y sin ningún condicionamiento, y eso me parece que esta muy mal», puntualizó.

El votante de juntos por el cambio, hoy tiene la libertad de elegir a quien quiere votar, no me gusta Milei, no me gusta Sergio Massa, así que cada votante pondrá en la balanza el voto a quien mejor lo vaya a representar».

En otro orden, y con respecto a la separata que se esta discutiendo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y sobre la que ni el gobierno, la legislatura o el fiscal de estado se expresaron al respecto, Martínez Allende adelanto que van a emitir una nota, seguramente con todos los legisladores, espero, aclaró, porque es algo que nos atañe a todos y es algo que se debe defender».

«Cuando se firmo el decreto de extensión, fue motivo de alegría pero también de preocupación, porque los textiles quedaron afuera, aun no se los ingresó y siguen afuera, es una preocupación y ahora sabemos que De Mendiguren no quiere firmar el decreto para las textiles, si hubiéramos ganado las elecciones estaríamos bien, pero ahora hay 1100 familias con una enorme preocupación sin saber que va a pasar el mes que viene, después de haber creado mucha expectativa, viajaron a Buenos Aires y no pasó nada»

Fuente: Radio Provincia