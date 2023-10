El homicida Ramón Ángel Abregú se entregó a la Justicia de Río Grande tras 23 años prófugo y de entrar y salir de la isla sin documentos.

El hombre que el 23 de enero de 2000 asesinó de 4 disparos, a Eva Azulina Falcón, su esposa, la cual gestaba un embarazo avanzado. Todo sucedió dentro del consultorio de una clínica privada ubicada en calle 20 de junio.

Meses después de ser condenado, Abregú se escapó del establecimiento penitenciario ubicado en el barrio Margen Sur, en donde debía cumplir 20 años de pena.

En marzo del 2021, la defensa de Abregú, el Dr. Alejandro De la Riva, solicitó la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido.

Este martes, Abregú junto a De la Riva, se presentó ante el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte, y ya con la causa prescripta, el hombre será identificado fehacientemente, dado que no cuenta con DNI, y de hecho ingresó a la provincia “de polizón”, sostuvo el abogado. Luego será trasladado al nosocomio local, a fin de chequear el estado de salud, y posteriormente, quedará en libertad.

Entrar y salir de la isla sin documento alguno.

Lo mas que llamativo de este caso es que Abregú salió hace 23 años de la isla, luego de fugarse de la policía de la provincia, pasó por cuatro controles dos argentinos y dos chilenos y no fue descubierto, y como si eso no fuera suficiente, volvió a ingresar para entregarse, con el mismo modus operandi, como polizón de algún vehículo, camión, colectivo, camioneta, no sabemos, pero volvió a burlar las 4 aduanas, 2 de controles de gendarmería, y 2 de la Policía de Investigaciones de Chile. Dato para que tengan en cuenta, como se realizan los controles tanto en nuestro país, como en Chile.

