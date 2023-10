Dónde voto en Tierra del Fuego en las elecciones 2023: cómo consultar el padrón, candidatos a diputados.

Las elecciones generales 2023 tendrán lugar el domingo 22 de octubre. Después del segundo debate presidencial, las personas habilitadas para votar deberán concurrir a las urnas para elegir la fórmula presidencial que gobernará el país durante los próximos cuatro años, además de 130 diputados, 24 senadores y 43 representantes del Parlasur.

La participación en las elecciones 2023 es obligatoria para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. En caso de no emitir el voto y no justificar su ausencia, recibirán una multa económica. En tanto, para los jóvenes de 16 y 17, y los adultos mayores de 70 años el voto es optativo. Es decir, que en caso de ausentarse en los comicios del 22 de octubre, no deberán justificar su ausencia.

A nivel nacional, hay 35.394.425 personas habilitadas para votar. Tierra del Fuego representa el 0,42%, con 148.020 electores.

Dónde voto en Tierra del Fuego: cómo consultar el padrón electoral

Para poder saber dónde votar en las elecciones del 22 de octubre en Tierra del Fuego, es posible chequear el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para consultar el padrón electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI, género y distrito en el que se vota.

A continuación, se obtendrán los datos necesarios para poder sufragar, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y orden.

También se puede consultar el padrón electoral aquí:

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones del 22 de octubre?

Los documentos válidos para votar en las elecciones del 22 de octubre son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

que contiene la leyenda “No válido para votar”. DNI tarjeta

Cabe señalar que no se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.

¿Qué se vota en las elecciones del 22 de octubre en Tierra del Fuego?

En las elecciones del 22 de octubre en Tierra del Fuego, los ciudadanos deberán votar:

Presidente y vicepresidente

3 diputados nacionales

De acuerdo a los votos obtenidos en las elecciones de agosto: Santiago Pauli (Republicanos Unidos), Andrea Freites (Unión por la Patria), Federico Frigerio (JxC), Liliana Fadul (Somos Fueguinos), Federico Bilota (Hacemos) y María Meza (Frente de Izquierda)

Representantes del Parlasur

¿Cuál fue el resultado de las PASO y de las elecciones provinciales en Tierra del Fuego?

En las PASO del 13 de agosto, La Libertad Avanza obtuvo el 35,2% de los votos con Javier Milei y quedó en primer lugar. Unión por la Patria quedó segundo con el 29,2% de los votos, a los que llegó entre el 22,5% de Sergio Massa y el 6,7% de Juan Grabois. Por otra parte, Juntos por el Cambio se ubicó tercero, con el 20,8% de los votos, a los que llegó con la interna de Patricia Bullrich (11,5%) y Horacio Rodríguez Larreta (9,2%).

Por otro lado, las elecciones provinciales en Tierra del Fuego fueron el 14 de mayo. En esa ocasión, Gustavo Melella se impuso en las elecciones de Tierra del Fuego y logró la reelección con el 52,95% de los votos. También se eligieron 15 legisladores titulares y 8 suplentes, además de intendentes y concejales en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande. En las elecciones nacionales de octubre, la provincia elegirá 3 diputados nacionales. Por otro lado, hubo un %20,9 de votos en blanco.

¿Cómo quedó el mapa político de las provincias tras las elecciones provinciales?

Elecciones 2023 Argentina: el mapa de las provincias

Sin contar los distritos donde aún resta una definición, Juntos por el Cambio gobernará hasta el momento 8 provincias: Mendoza (Cornejo), Jujuy (Gerardo Morales), Corrientes (Gustavo Valdés), Chaco (Leandro Zdero), Chubut (Ignacio Torres), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), San Juan (Marcelo Orrego) y San Luis (Claudio Poggi). En las PASO de CABA se impuso Jorge Macri, y en Entre Ríos lo hizo Rogelio Frigerio.

Mientras tanto, Unión por la Patria y el peronismo, achicó su poder territorial, y gobernará hasta el momento 7 provincias: Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Tucumán (Osvaldo Jaldo), La Pampa (Sergio Ziliotto), Formosa (Gildo Insfran), Salta (Gustavo Sáenz), La Rioja (Ricardo Quintela) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora). En las PASO de Buenos Aires se impuso Axel Kicillof y en Catamarca se impuso Raúl Jalil, ambos gobernadores que buscan la reelección. En tanto, hay 5 provincias que serán gobernadas por fuerzas políticas locales.

