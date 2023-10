Crisis económica: Lo que vemos todos los días y nadie se compromete a cambiar.

Lo que no se ve de todo esto es lo que le está pasando a la gente común, el desastre social en que se encuentra sumergido más del 40% de la ciudadanía.

La pérdida de empleo, la precariedad laboral, contratos que se terminan, fabricas que suspenden empleados por falta de dólares para comprar insumos, como Chevrolet, o las electrónicas en Tierra del Fuego, pero más allá de los títulos, por cierto, bastante escasos, respecto de la situación economía. Lo que viene detrás de todo esto es la realidad social.

Esa de la que nadie habla porque a muchos les duele, irrita y avergüenza, reconocer que nos hemos empobrecido, que hoy estamos vendiendo ropa para llegar a fin de mes, ropa usada, que son mas los autos que se venden por la imposibilidad de pagarlos, que los que salen de las concesionarias.

Violación de derechos básicos como la discusión de salarios en paritarias, aumentos al básico y no bonos o sumas fijas por única vez, contratos en negro, pagar para trabajar obligando a muchos a convertirse en monotributistas, contratos semanales, despidos sin causa, etc.

Que, en un día en varios comercios de la ciudad, al menos 5 trabajadores pierdan sus empleos, que es mas el trabajo en negro que el regularizado, que muchos niños ya ni tiene acceso a las viandas en las escuelas, que hay padres que con todo el dolor del alma deben pedirles a sus hijos que abandonen sus estudios porque ya no pueden pagar mas sus alquileres y gastos que se generan en la provincia donde estén estudiando.

Toda esta suma de violencia económica, sueldos devaluados, inflación, remarcación de precios está destruyendo al trabajador, al monotributista, al emprendedor, las pymes y si sumamos el corte de la cadena de pagos, el coctel explosivo esta servido para que nos explote en la cara.

Los incumplimientos por parte del estado, no solo dejan gente sin trabajo, obligan a vender bienes, o a abandonar lugares de residencia buscando otros horizontes, sino que generan enfermedades, como ataques de pánico, ansiedad, depresión, problemas cardiacos, hipertensión, diabetes, problemas de sueño, lo que ha llevado a un aumento notable del consumo de ansiolíticos, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, por parte de aquellos que no encuentran una salida a la gravísima crisis por la que atraviesan.

Hace apenas 5 años atrás, los ataques cardiacos, se presentaban en un rango etario que iba de los 50 años a los 65, ahora esa edad bajó a los 42 años.

Lo accidentes cardiovasculares (ACV), también se producen en personas cada vez más jóvenes, con altas cargas de responsabilidad o presión social la problemática subsiguiente es que la atencion de salud en estos casos está haciendo agua. La salud mental se ha convertido en una prioridad para la salud pública, por problemáticas cada vez más graves.

Las obras sociales prepagas ponen cada vez más obstáculos para cumplir con los servicios, amen de llevar los planes a cuotas impagables, por lo que muchos las abandonan y recurren a la salud pública. Donde faltan profesionales y los hospitales y centros de salud se encuentran colapsados.

La suma de todo esto es un grave problema social que comienza a tener complejas derivaciones, que llevan a muchos a internarse en drogas, alcohol o decisiones mas radicales hasta terminar con su vida, ante situaciones de absoluta falta de certeza, perdidas de empleo, endeudamiento, embargos, que han llevado a mas de 2 millones de personas a ser pobres en el último año. La falta de contención, el estado ausente, suman más gravedad.

Pero aun falta un escalón más, el de los que no tienen nada, quienes viven, por ejemplo, con sus padres, que tienen hijos y ninguna posibilidad de encontrar un empleo, hay, también quienes no lo buscan, pero lo que si lo hacen lo tienen cada vez mas difícil, los salarios no son buenos, muy pocos llegan a fin de mes, porque tampoco le está yendo bien al sector privado.

Negocios que cierran, carga fiscal insostenible, cargas sociales, alquileres, todo opera en contra de cualquier posibilidad de desarrollo, y entonces se entra en un circulo vicioso donde solo unos pocos y sin esfuerzo, viven bien, y el resto se empobrece de a segundos.

Esta situación social que trata de esconderse por todos los medios, pero que no es, ni mas ni menos que la realidad, ha llevado a muchos ciudadanos a tomar decisiones respecto de apoyar políticas de las que luego podrían arrepentirse, después de dos debates, hemos visto que a ningún candidato se le cruzó por la cabeza, ni siquiera mencionarlo.

Es que la realidad es la única verdad, y por mucho que quieran esconderla junto a quienes se prestan a esta perversidad, todos ven que no les está resultando la estrategia y solo están pensando en cuestiones macro, cuando eso esta apoyado sobre la base de la pirámide social que somos los que la estamos pasando mal en todos los aspectos. El hecho de no contar con dinero para las cuestiones básica, como la salud, la vivienda, la educación o el trabajo hacen que todo lo demás no tenga sentido.

Esto molesta y mucho, pero por mucho que los enoje, si no le encuentran una solución, vendrán tiempos aún más difíciles y no falta mucho.

Empatía, tolerancia, e inclusión, sumado a actos de humildad y respeto por los ciudadanos, serian una buena manera de empezar a tratar de mejorar las cosas, ponerse en el lugar del otro y enfrentar las consecuencias de decisiones erróneas que han perjudicado a millones de personas y que podrían llevarnos a estar aun peor de lo que ya estamos. No estaría mal pensar en la gente, en los ciudadanos de vez en cuando y preguntarse como hace esta gente para vivir, con 200 o 3000 mil pesos, 20 veces menos que muchos, y sin un sueldo mínimo de un millón de pesos, dos veces menos de lo que cobran algunos, sin hacer nada.

