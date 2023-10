Concejal Von der Thusen “se planteó un presupuesto de casi 55 mil millones de pesos, 120 % mas que el en ejecución, afirmó

Este martes dio comienzo en el Museo Virginia Choquintel el debate del proyecto del Presupuesto 2024 en el seno de la comisión de Presupuesto que preside el concejal Hugo Martínez, donde el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio, Diego López, expuso sobre las previsiones presupuestarias para el próximo año reflejadas en el proyecto remitido en el mes de septiembre al Concejo Deliberante, cumpliendo de esta manera lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

El encuentro contó con la presencia de los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora, Hugo Martínez, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Diego Lassalle, Walter Campos, Walter Abregú y Cintia Susñar, en tanto que en representación del Municipio asistieron los funcionarios de Finanzas encabezados por el secretario Diego López.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Tribunal de Cuentas Municipal y el Juzgado de Faltas.

Del encuentro también participaron los concejales electos Maximiliano Ibars, Federico Runin, Guadalupe Zamora, Lucía Rossi, Florencia Vargas y Walter Abregú.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen expresó que “en el tratamiento del presupuesto para el año 2024 debemos priorizar el incentivo a la producción y la generación de empleo para los vecinos, sin perder de vista la inversión social y la obra pública”.

Luego informó que “según el Proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal, para el próximo año se prevé una recaudación y gasto que ronda los casi $55.000.000.000, lo que indica un incremento de un 120% en relación al presentado en 2023. En relación al incremento en los tributos municipales trabajaré para que el mismo no supere los índices inflacionarios, se puede venir un año muy difícil y hay que tomar ese asunto con mucha responsabilidad para no impactar directamente en los vecinos”.

En este sentido agregó que “el año 2024 posiblemente sea un año difícil para todos los argentinos, por eso es importante que el Estado Municipal esté presente para garantizar la estabilidad social para los vecinos que más lo necesitan, el desarrollo de las Pymes y cooperativas y, el acceso a los servicios básicos como agua, cloacas, veredas y asfalto. Con el presupuesto podemos generar las herramientas para hacerlo”.

Asimismo, indicó que “el presupuesto es la ordenanza madre de la ciudad, la que marca las principales políticas públicas que llevará adelante el municipio. Por eso tenemos que apuntar a concretar mejoras dentro del ejido urbano para garantizar un total acceso a los servicios para los vecinos y a la vez generar empleo genuino”.

Para finalizar recalcó que “tenemos que ser una ciudad que produzca y genere empleo, una ciudad en la que no haya vecinos sin agua ni cloacas. Por eso queremos un presupuesto social y productivo y vamos a trabajar para lograrlo”.