Complicada situación económica de Terra del Fuego.

En medio de un escenario de crisis generalizada, nuestra provincia afronta una serie de compromisos a tres meses de terminar la actual gestión del Gobernador Gustavo Melella que parecen muy difíciles de cumplir, con el agravante de tener que conducir esta provincia por los próximos 4 años, es decir que recibirá su propia herencia.

En primer lugar la deuda interna con proveedores, habida cuenta que la cadena de pagos se cortó después de las elecciones de mayo.

CAJA DE PREVISION SOCIAL $ 4.678.128.646,66

MEDIFARM S.A. $ 32.002.429,50

ASOC.FUEGUINA DE ANESTESIA ANALGES $ 17.660.353,66

MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE COPARTIC. $ 579.637.767,74

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICIP) $ 498.227.873,40

MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN (COPARTICIP) $ 68.998.831,92

ASOCIACION CIVIL REENCONTRANDONOS $ 4.951.800,00

PODER JUDICIAL $ 525.063.527,48

ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGR $ 54.715.723,69

PHARMACORP S.R.L. $ 15.683.363,06

GAS AUSTRAL S.A. $ 394.393.467,78

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TDF $ 441.808.292,11

TRIBUNAL DE CUENTAS $ 171.795.024,80

ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. $ 22.406.782,69

ESCEULAS Y JARDINES DE GESTION PRIVADA.

$ 24.174.016,90

CONVENIO CON EL MINISTRO DE ECONOMIA SERGIO MASSA DE $ 3.600.000.000 PAGADERO EN DOS CUOTAS DE $ 1.800.000.000

CELENTANO JAVIER 122.054.186,66

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. $ 28.246.585,65

FABRICA DE PRODUCTOS DE PANADERIA $ 231.831.891,70

GAS AUSTRAL S.A. $ 394.393.467,78

LABORATORIOS IGALTEX SRL $ 12.654.303,00

GASTRONOMIA DEL SUR S.A. $ 31.997.571,76

THE BANK OF NEW YORK MELLON $ 388.414.157,53

COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADOR $ 101.384.224,52

ATI-GUE S.A $ 137.799.200,00

DEUDA TOTAL: $ 15.859.796.029,54

A estos números hay que sumarle un recorte de 24.000.000.000 millones de pesos en la coparticipación federal de impuestos, producto de la aprobación de la quita de ganancias a unos 800.000 trabajadores de altos ingresos, que a nivel nacional implican un billón de pesos menos a las 24 provincias.

Finalmente, y en cuanto al presupuesto provincial, el mismo supera los 616 mil millones de pesos, pero a partir del 1 de octubre y según el decreto de necesidad y urgencia emanado del Ministerio de Economía de la Nacion, la provincia recibirá 24.000 millones menos de coparticipación, y el proyecto entraría en vigencia a partir de enero de 2024 de aprobarse en el senado.

Mas problemas:

Los gremios han rechazado de manera terminante la oferta salarial de una suma fija o bono, cualquiera sea el monto. En principio esa suma era de 60.000 pesos, en dos pagos para quienes cobraran hasta 600 mil pesos, luego se redujo y se llevo a sueldos de hasta 400 mil pesos.

Actualmente se ATSA, ATE, UPCN y SUTEF están con medidas de fuerza, desobligaciones, marchas y quites de colaboración.

No se ha mencionado, a pesar de la crisis generalizada, el recorte del gasto publico, los sueldos astronómicos, los ingresos a planta permanente en todos los poderes, tenemos los datos de boletín oficial, Boletín Oficial 5442 de fecha 27/09/2023 donde en una sola pagina hay as de 50 ingresos a planta permanente y adscripciones, para los trabajadores no se puede pagar mas de lo que hay, pero para el poder político, no hay un solo ajuste. Se dice una cosa y se hace otra. Esto ultimo ha genera un aumento del malestar social.

La herencia de Rosana Bertone

La ex gobernadora dejó una deuda de 200 millones de dólares, que se debe pagar hasta el año 2027 de manera trimestral por un monto de 9 millones de dólares por cada pago.

Como se puede ver la situación es muy complicada, sin embargo, no hay información oficial, por parte de los funcionarios, legisladores o la justicia, tampoco la Fiscalía de Estado y en particular el Tribunal de Cuentas, que como ya es habitual, no auditó nada en todo este tiempo. Claramente son muchos los protagonistas de esta situación de quebranto, cuyo resultado en los números mostrados, nos evitan mayores comentarios.

