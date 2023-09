Zona Franca de Rio Gallegos, el proyecto que no fue y como las medida económicas lo están perjudicando

La venta al por menor de las mercaderías de origen extranjero en los locales o centros comerciales ubicados en el interior de la Zona Franca no ha cumplido con las expectativas, si bien tuvo un boom en sus principios, con el correr de los meses se ha perdido el interés, en principio por el aumento en el valor de los productos, básicamente por estar atados al dólar. En la actualidad prácticamente no hay diferencia de precios respecto al núcleo comercial de Río Gallegos.

Esta tarde recorrimos con un móvil de TiempoSur las instalaciones, donde no circulaban más de 12 personas en todo el edificio. La imagen es desoladora, no hay música, nadie te recibe, varias luces apagadas y ha disminuido la cantidad de empleados en casi todos los locales, incluso el rubro juguetería que ocupaba un lugar central se vio reducido a algunos productos en Patagonia Shop, donde se puede encontrar variedad de perfumes, indumentaria, algo de accesorios, bebidas alcohólicas y un poco de chocolates. En este local los clientes pueden pagar en efectivo, con débito o tarjeta sólo en un pago, a un dólar de 365.50 y sin promociones durante la semana.

Otro de los locales visitados fue el de Rio Home, donde la electrónica y los electrodomésticos presentan una gran variedad de precios. En este caso, este permisionario se adhiere a las promociones de todas las tarjetas de crédito de los días jueves y sábados, tal vez los días de mayor llegada de visitantes ya enterados de las posibilidades de pago. Lo más destacado es la propuesta de Banco Santa Cruz, que ofrece 6 cuotas sin interés y 10% de descuento los días sábados, pero además opciones de 3 cuotas y varias otras posibilidades de financiamiento.

En lo que respecta exclusivamente a indumentaria, Tsoneka Deportes no cuenta con variedad de productos, zapatillas en muy pocos talles y escasa indumentaria deportiva, por lo que recomiendan visitar el local céntrico ya conocido. En lo que respecta a la franquicia del predio franco sólo recibe pagos en efectivo, débito y tarjetas de crédito, pero en un solo pago.

Por último, recorrimos Windy, local de venta de camperas de primeras marcas y alguna variedad de zapatillas. En este lugar las camperas más caras, las cuales rondan los 150 mil pesos, se pueden abonar con todas las tarjetas de crédito en 2 cuotas sin interés. Por otro lado, tienen un 20% de descuento en efectivo o débito, o variedad de posibilidades de financiamiento depende el banco emisor de la tarjeta. Las camperas van desde los 35 mil pesos argentinos.

Según algunos de los vendedores consultados se espera que en octubre exista un mayor flujo de personas, impulsado esto por lo que podría ser la llegada de cubiertas durante el próximo mes.

Vale la pena recordar que el público podrá comprar al por menor las mercaderías de origen extranjero hasta un máximo de U$S 600 con franquicia, por mes y por persona. Los menores de 16 años podrán realizar compras por hasta U$S 300. Dichos montos son individuales, intransferibles y no acumulativos, no pudiendo ser utilizados más de una vez por mes.

tiemposur.com.ar