Trabajadores de Newsan denuncian despidos arbitrarios

Newsan, la ensambladora de electrodoméstico más importante del país, sigue con los despidos arbitrarios en sus plantas de Ushuaia. Estos comenzaron a mediados de este año y no se han detenido. Al menos así lo denuncian los operarios de la firma, quienes prefieren mantener el anonimato por miedo a futuras represalias, como ya ocurrió en el pasado.

“Por ahora el único que está afuera soy yo pero de a poquito los van a ir sacando”, presagiaba Facundo Florentín, el primero de todos los despedidos, en una entrevista que le realizó Noticias Argentinas. Y dicho presagio se cumplió.

Según dicen los mismos trabajadores, actualmente en Newsan “siguen despidiendo a gente con 13 años de trayectoria en la empresa sin ninguna causa”. Las mismas fuentes aseguran que la intimidación dentro de la fábrica es tal que los despidos se dan “sin ningún tipo de resistencia adentro ya que los despidos son a modo de lección”. “Con esto desalientan a que los trabajadores se levanten por sus derechos en el futuro”, agregan.

Como es una constante en este conflicto desde sus inicios, los trabajadores están solos y no cuentan con el respaldo de su Sindicato. La relación entre los operarios y la seccional Ushuaia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), es muy mala. Incluso denuncia connivencia entre el Sindicato y la empresa en contra de los derechos de los trabajadores.

Y parece que dicha connivencia se extiende también a la cúpula nacional del sindicato metalúrgico. En este sentido, fuentes confiables aseguran que algunos de los trabajadores recientemente despedidos se han contactado con la UOM a nivel nacional y no obtuvieron ningún tipo de respuesta o intervención de la misma”.

Intendente derrotado, ahora reconoce diferencias

Tras el tercer lugar obtenido por la candidata de Unión por la Patria en las PASO de Ushuaia, el presidente del PJ Tierra del Fuego Walter Vuoto brindó este domingo un discurso de barricada para arengar a los afiliados peronistas a revertir el resultado de las últimas elecciones.

El viraje fue absoluto. Hasta días previos a las elecciones primarias el intendente decía que todo lo que sucedía en Newsan era conforme a la ley o bien evitaba hablar del tema. Pero tras la derrota habló de defender la ley 19.640 y remarcó las importantes diferencias salariales que existen entre los metalúrgicos de Río Grande con los de Ushuaia. Diferencias que siempre evitó mencionar anteriormente.

El reclamo de equiparación salarial derivó en que a fines de mayo la empresa Newsan ejecutó una serie de despidos en complicidad con la UOM para desalentar de sus puestos de trabajo a los metalúrgicos que fogonearon las protestas.

La clase política no se involucró en el reclamo, tampoco lo hizo el propio Vuoto ni su subsecretario de Industria Eduardo Vales. La misma indiferencia mostró la diputada de extracción metalúrgica Carolina Yutrovic.

Facundo Florentín, el primer despedido

Facundo Florentín, trabajador del fabricante de electrodomésticos Newsan, fue el primero en denunciar represalias por parte de la empresa. En su carácter de vocero de los empleados tuvo un rol muy activo en el conflicto que llevaron adelante en relamo de mejoras salariales. Newsan tiene sus instalaciones en Tierra del Fuego y es uno de los principales beneficiarios de los jugosos subsidios que otorga el Estado Nacional a las empresas en provincia.

Así contó lo sucedido en su momento cuando quiso ingresar a la fábrica: “Hoy me presenté a trabajar y el molinete me dio un mensaje de acceso denegado. Me acerco al personal de seguridad de la planta y me informan que no me puedo presentar en mi lugar y horario de trabajo, que me tengo que presentar en otra planta, en otro horario y en otras funciones”. Y completó: “yo hace más de dos años y medio que soy técnico de ingeniería y quieren que me presenten la línea en un puesto que no es el mío, en un horario que no es el mío y en una planta que no es la mía, todo como represalia por haber alzado la voz por mis compañeros”, en una entrevista concedida a una radio de Ushuaia.

El trabajador ya por esos días incluyó al propio sindicato de la UOM en esas prácticas intimidatoria que buscan callar un reclamo genuino, ya que los sueldos del conglomerado más importante de electrodomésticos de la Argentina son realmente bajos en relación al costo de vida en esa región del país. “Es una práctica común dentro de Newsan, con el aval de la UOM. Esto viene pasando hace años”, sostuvo, y aseguró que por eso el “imaginaba” que algo así le podía suceder.

