Santiago Pauli «Nuestro espacio siempre va a defender la reducción de la presión fiscal»

El candidato a Diputado Nacional, por Republicanos, Santiago Pauli, pasó por los estudios de radio Provincia y dijo que hay que votar a su partido porque «nuestro espacio siempre va a pregonar y defender la reducción de la presión fiscal del estado en el bolsillo de los trabajadores, queremos que la gente pague menos impuestos, porque vemos que el problema en argentina, no es la falta de oportunidades, no es que no hay recursos, no es que no hay gente creativa, que pueda emprender, no es que no hay industria. Hay un estado que te pisa con impuestos, con trabas, nos meten la mano en el bolsillo constantemente».

Según explicó, «el estado tiene que dejar de atosigarnos con impuestos y trabas y vamos a salir adelante, somos un pueblo extremadamente creativo, trabajador, con recursos, Tierra del Fuego es el ejemplo de eso, pero el problema esta cuando te ponen el pie sobre la cabeza».

«Ahí lo tenemos a Sergio Massa, agregó, si gana le va a ir mal al país, ya nos esta yendo mal, esto que lleva al Congreso es reducir un impuesto y Javier Milei lo voto a favor, porque hay que bajar los impuestos y por otro lado, Juntos por el Cambio que hace 15 días decía que lo iban a votar, ahora no lo votan, un impuesto que es el 0,86 % de lo que recauda el estado nacional, es un alivio a la gente que paga este impuesto».

Nota completa en el audio.

Fuente: Radio Provincia