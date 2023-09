Reunión de Comisión Concejales trabajaron en la modificación del reglamento del servicio público de taxis

Este lunes el Cuerpo de Concejales llevó adelante una nueva reunión de Comisión en donde trabajaron en la modificación de artículos de la Ordenanza Municipal N°2067/05 (reglamento del servicio público de taxis).

De la reunión participaron los concejales Javier Calisaya, Miriam Mora, Cintia Susñar, Walter Campos, Walter Abregú, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Diego Lassalle, como así también estuvieron presentes el Director de Transporte Público y Privado del Municipio, Matías Bucci, permisionarios de taxis y peones de taxis.

Luego de la reunión, la concejal Mora señaló que “estuvimos dialogando de las modificaciones que se van a realizar a la 2067 específicamente, que es la ordenanza madre de taxis como así también con respecto de cómo vamos a ir armando el registro para la próxima entrega de licencias”.

Con respecto a las modificaciones a la ordenanza 2067, dijo que “la primera de todas es que las licencias son intransferibles, no se van a poder transferir, el cumplimiento del horario, que tiene que ser las 24 horas, también tiene que haber guardias, tiene que haber vehículos en las paradas, tiene que haber vehículos constantemente en los lugares donde se requieren”.

La edil entendió que “dentro del cumplimiento del servicio, también debe estar el cumplimiento de la ordenanza, porque la ordenanza 2067 dice que el titular tiene que conducir por lo menos un horario, después puede tener dos chóferes auxiliares, en este caso hablamos hasta de tres porque hablamos del tema de los franqueros, de si algún chófer se enferma, alguien puede ir a sustituirlo durante el tiempo que él no esté trabajando”.

Refiriéndose a los titulares, la edil señaló que “cuando hablamos de que cada uno de los titulares tiene que cumplir con un horario, ahora nos encontramos con el problema de los que tienen dos o tres licencias, entonces cómo van a ser para cumplir este horario, siendo que el horario siempre es de ocho horas, por ejemplo el otro día nos hablaban que podía ser de doce horas, eso ocurre en algunos casos y está permitido, pero si el cumplimiento del permisionario en un turno tiene que estar”.

Asimismo, la edil refirió que “también nos encontramos con titulares que son pareja o que son marido y mujer o la mujer conduce el vehículo o si no el marido es el chófer porque esta persona trabaja en otro lugar, entonces la opción que van a tener en este caso, como no van a dejar su trabajo, ya que seguramente son planta permanente en algún lugar, van a tener la opción de poder pasar la titularidad a su pareja, entonces van a tener la posibilidad de transferir la licencia que les hace de chófer, hoy que es su pareja y si no, una opción de que el municipio la retenga”.

En relación a la herencia de la licencia, señaló que “este ítems tiene muchos puntos, tenemos que escribirlo bien porque justamente hablamos de personas que tengan un ingreso mínimo de la pareja que quede del permisionario o de algún familiar directo que tengan con discapacidad, que tengan que seguir asistiéndolo y no haya nadie más que pueda, entonces esta persona no puede poder manejar el vehículo, entonces estamos discutiendo sobre cuál sería la manera, una de las maneras sería de poder declararlo ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de las licencias que ya están como las licencias que vienen, de poder declarar ahora algún tipo de heredero o heredera de esta licencia o también lo que proponía el concejal Calisaya es que la licencia vuelva al Municipio, pero se tenga en cuenta justamente esto, que pueda ser igual este tipo de declaración y se tenga en cuenta en vez de ir al registro permanente que va a quedar a partir de ahora en el Municipio, puedan tener en cuenta esto de la herencia de algún familiar directo por estos casos específicamente”.

Por último, la concejal Mora indicó que “desde las agencias y de las asociaciones de taxis no nos han acercado información para ir armando el padrón de chóferes, por lo tanto no nos han dado absolutamente nada de lo que nosotros hemos pedido, estamos manejándonos con la información que nos ha brindado el Municipio o los mismos chóferes, sea de taxis o de remises”.