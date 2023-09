¿Quiénes son los “planeros VIP” de Tierra del Fuego, según Cristina Fernández?.

Nosotros, este medio, no se siente tocado por el comentario de la señora que hoy cobra 10 millones de pesos de jubilación, sin hacer absolutamente nada.

Pero hablando con profesionales de la provincia, pudimos entender a quien estaba dirigido el misil de la vicepresidenta y efectivamente tenía como objetivo a los funcionarios judiciales, del tribunal de cuentas, fiscalía de estado, algunos entes descentralizados y comerciantes que en Tierra Del Fuego, cobran IVA, tal y como lo confirmó a este medio, la Jueza federal y especialista en la Ley 19640, sobre la que tiene publicados 3 libros, traducidos a 6 idiomas, Dra. Mariel Borruto, y el abogado de Ushuaia, también especializado en la ley de promoción, Dr. Raúl Aciar.

Lo escandaloso de los salarios de los jueces y vocales del Tribunal de Cuentas, entre otros, están en el ojo de la tormenta y en particular en el Ministerio de Economía de la Nacion, donde se preguntan ¿Qué hacen con la plata en Tierra del Fuego” y reclamaron que al momento de la defensa de la ley de promoción, esto debe tenerse en cuenta, porque desde las 23 provincias restantes ven con preocupación, la cantidad de fondos que ha recibido la provincia, la cantidad de funcionarios nacionales que han desfilado en el ultimo año y dan detalles, que, según ellos son al menos llamativos, por ejemplo, antes del incendio de la Reserva natural corazón de la isla, el gobierno nacional, envió 440 millones de pesos para el sistema de prevención de incendios, no es necesario aclarar que ni antes, ni durante el mega incendio que consumió 13 mil hectáreas, lo que más falto fue equipamiento.

En este sentido la Dra. Borruto y el Dr, Aciar coincidieron en denunciar que hay 7600 denuncias contra 8 concesionarias por cobrar sobre precios en vehículos de igual modelo, tamaño y marca, que son más caros aquí que el continente y que esa causa está en este momento en el Juzgado federal de Rio Grande.

Oro detalle que no se les paso por alto en Buenos aires, según fuentes confiables, es el endeudamiento provincial con proveedores, de todo tipo y con todos los entes, como quienes proveen alimentos, medicamentos, anestesistas, y sobre todo la deuda previsional de mas de 4000 millones de pesos un tercio de la deuda total, interna de la provincia, que asciende a 15 mil millones de pesos.

Por ultimo el gasto político, que fue resaltado por el Dr. Aciar y que hay que separar al momento de las críticas a la ley 19640 sobre el gasto que ocasiona, el gasto político es muchísimo, según Aciar y eso si es gasto en sueldos exorbitantes, jubilaciones de privilegio y otros gastos, que no se originan por la permanencia de la ley, sin porque se van en salarios de unos pocos.

Quizá a esto se refería Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de “planeros VIP”, gente que no paga ningún impuesto, no produce nada y se lleva mucho dinero de las arcas provinciales, que no es el caso de casi 200 mil fueguinos que todos los días se levantan para ir a trabajar. Si a esto le sumamos los picaros que cobran un impuesto como el IVA del que estamos exentos todos los que habitamos esta provincia, queda claro, que no son ni los trabajadores, los autónomos o los monotributistas quienes, que pagamos todos los impuestos y debemos estar al día porque si no, no podemos ni facturar y a los que nos aumentas todos los meses, quienes debemos sentirnos incluidos dentro de los planeros, sino los que, sin que se les mueva un musculo, se llevan entre más de 3 y 5 millones de pesos todos los meses sin hacer absolutamente nada, sin impartir justicia, sin controlar nada, y sin pagar un solo impuesto.

Quizá entonces tenga sentido el mensaje de Cristina, porque si es así, quienes ponen en riesgo la continuidad de la Ley son los de adentro y los de afuera, pero los fueguinos deben saber que esto debe dejar de ser un feudo, donde solo ganan y mucho, unos muy pocos avivados que perjudican a toda una sociedad.

