Precios libres, autodespacho y fondo de estabilización, entre otras acciones De ganar las elecciones Milei, YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado

Desde el ascenso de Javier Milei como el candidato más respaldado en las PASO, obteniendo el 30 por ciento de los votos, la atención pública se ha enfocado en analizar de manera más minuciosa sus propuestas y planteamientos.

Uno de los ámbitos que despierta un especial interés es el sector energético, y en éste sentido, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien encabeza el plan energético de Libertad Avanza (junto a Carlos Alberto María Casares y Gabriel Bornoroni), mantuvo una conversación exclusiva con surtidores.com.ar para abordar las gestiones que implementarán en caso de acceder al gobierno.

¿Qué medidas propondría para regularizar el mercado de los combustibles?

Hay que dar sostenibilidad al mercado de combustibles desde el precio por barril que pagan las refinerías hasta el precio en surtidor. Por eso estamos trabajando en una solución integral que permita una transición a un libre mercado.

La situación actual de regulación de precios en surtidor no es compatible con los precios que pagan las refinerías, especialmente luego de la devaluación. Hay que devolverle sostenibilidad al mercado.

¿Los precios deberían fluctuar libremente?

Como se respondió en la pregunta anterior, se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF. Una vez logrado el equilibrio de precio con la paridad de exportación, se instrumentará un fondo compensador de precios en surtidor para morigerar los aumentos y reducciones de precio internacional que impactaría en el precio doméstico, del tipo que existe en Perú.

¿Cómo evalúan que afectará una posible actualización de precios en la demanda de combustibles?

El mercado siempre se regula por oferta y demanda por lo que se espera una respuesta en ese sentido. Cuando esté implementado el fondo compensador este tipo de preocupaciones será de fácil y rápida solución. En el mientras tanto, evaluaremos la conveniencia y posibilidad normativa de regular con la carga impositiva.

¿Qué medidas tomarían con los impuestos que gravan al combustible cuya actualización está atrasada dos años?

Los impuestos que gravan los combustibles líquidos están establecidos por ley y tiene destinos bien determinados en la misma. Mientras no haya cambios legislativos al respecto se intentará mantener los mismos lo más bajo posible dentro de las atribuciones que la ley le confiere al ejecutivo

¿Analizan implementar medidas para reducir costos, como por ejemplo el autodespacho de combustibles?

Hoy Argentina no permite el autodespacho. Se aducen razones de seguridad, pero de ser tales, los países desarrollados no lo permitirían y hace décadas que Europa y Estados Unidos lo tienen generalizado sin problemas. El autodespacho ayudaría a abaratar costos a los estacioneros y sin duda abriría el abanico para poner más Estaciones de Servicio en zonas demandadas y en zonas marginales, como así también contribuirá a acelerar el proceso de carga de combustibles para el usuario. Cabe tener en cuenta que estos sistemas son voluntarios, no obligatorios y por lo tanto ¿por qué no darle la posibilidad a la gente que elija qué prefiere?

¿Propondrían el ingreso de nuevos jugadores al mercado de combustibles?

Un mercado libre, sin intervención del estado, es un mercado propicio para la participación de nuevas empresas. Además, se buscará paulatinamente limitar las posiciones dominantes e incentivar el ingreso de nuevos actores

¿Privatizarían YPF? ¿Qué medida tomarían con la empresa?

YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado. Pero en una primera etapa se buscará generar el marco jurídico que asegure una venta confiable y segura. Hoy la empresa tiene buenos resultados, pero el precio de la acción está muy bajo. Esto es más un problema de coyuntura que de gestión en sí. Por eso proponemos una privatización en una segunda etapa cuando las condiciones del mercado hagan atractiva la inversión para empresas de primera línea internacional.

Por otra parte es importante separar la gestión empresaria del uso que hasta ahora le viene dando el gobierno para regular el mercado de los combustibles. Su gestión debe ser totalmente independiente del poder político. Eso se puede implementar inmediatamente.

Finalmente analizamos también los mercados en que la participación de YPF es demasiado grande y por ello tiene una posición dominante y tiende a comportarse como un monopolio, particularmente en ciertos mercados.

¿Mantendría Energía en el rol de Secretaría o volvería a ser Ministerio?

En el plan de gobierno de La Libertad Avanza, Energía sería una Secretaría, dependiente del Ministerio de Infraestructura.