La inflación quema y el riesgo saltó al mayor nivel en 90 días

Mientras el analista financiero Christian Buteler advierte que la situación es muy difícil, «y yo no dejaría ni un solo peso depositado en un banco argentino ante el inminente acto electoral y cambio de Gobierno, a pesar de seguir aplicando el dólar agro y el dólar soja, y de comprar US$ 62 millones en el mercado, el BCRA perdió ayer otros US$ 36 millones de sus reservas y chupó de los bancos depósitos por $2 billones en Leliq cortas.