Impuesto a las ganancias, un beneficio para 800 mil trabajadores, un perjuicio para 24 provincias.

El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional y que se entendió solo como un beneficio para trabajadores de altos ingresos, termina perjudicando a millones de argentinos que viven en todo el país ya que el recorte de ingresos a través de lo que prevé la Ley De Coparticipación Federal de Impuestos.

Esta Ley de Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir los fondos recaudados en concepto de impuestos.

Esta norma en su articulo 8° señala claramente el porcentaje que le corresponde a Tierra del Fuego y que ahora queda sin efecto, sin consulta previa, sin acuerdo legislativo y sin reclamo del Fiscal de Estado.

Obligaciones emergentes del régimen de esta Ley

ARTICULO 8º — La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987. Además, la Nación asume, en lo que resulte aplicable, las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos.

ARTICULO 9º — La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga:

a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas.

b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley.

Si la ley resulta aprobada por el Senado, las provincias dejaran de percibir el 57% de coparticipación, lo que también implica una reducción en todos los servicios, obras públicas, salud, vivienda, educación y seguridad.

El recorte también se extiende a la coparticipación que reciben los municipios, a los que, en el caso de nuestra provincia, se le ha quitado también el Impuesto Inmobiliario que ahora recauda la provincia.

En definitiva, esta ley es un brutal ajuste, que, en el caso de Tierra del Fuego, viene a complicar aun mas una grave situación de endeudamiento de las de 52 mil millones de pesos, retraso salarial, corte de la cadena de pago a proveedores que amenazan con cortar la provisión de alimentos a comedores escolares, merenderos, y bolsones comunitarios que no cobran, en algunos casos desde el mes de febrero.

Si no se entiende la gravedad del asunto, los ciudadanos de la provincia lo verán, en breve, cuando se corten otros servicios como la obra publica que no tienen obras relevantes previstas para lo que resta del año.

En este marco y con el mismo origen, después de las elecciones se debatirá el presupuesto nacional, que incluye una separata proponiendo el recorte paulatino de los beneficios del subregimen de promoción industrial.

Cuando ya se haya votado, lo que se decida sobre este punto crucial para el futuro de la provincia, ya será demasiado tarde para reparar el daño causado, señalo hoy un empresario a este medio, seriamente preocupado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica en medio de una crisis económico financiera de características inusuales.

