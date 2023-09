El Concejo continúa trabajando en la regularización del sistema público y privado de pasajeros

Este jueves en una extensa reunión de más de tres horas, el Cuerpo de Concejales continúo trabajando junto a taxistas, remiseros y el área de transporte del Municipio en la regularización del sistema público y privado de pasajeros en donde trabajaron en la modificación de la ordenanza 2067/05 (reglamento del servicio público de taxis), en la modificación de la ordenanza 2859/11 y 3548/16 sobre el incremento de penalidades y actualización de mecanismos de control en la prestación de servicio de transporte público y privado como así también en la ampliación de licencias de taxis y remises.

Luego de la reunión, la concejal Mora expresó que “la verdad que hoy hemos tenido una comisión con mucho respeto de ambas partes, donde uno de los representantes de APRAR tomó la palabra y nos ha manifestado las modificaciones que queremos realizar en la ordenanza Nº 2067, donde les fuimos explicando que hay excepciones y hay modificaciones que nosotros estamos haciendo que son necesarias y ellos lo están entendiendo”.

En este sentido dijo que “también aparece el pedido de poder ser propietarios de la licencia en un lapso de 10 o 15 años que es algo que lo hemos hablado en estas reuniones de comisión, lo tenemos en cuenta, todavía no sabemos si lo vamos a hacer, si se va a hacer esta modificación, pero en realidad estando el consenso de todos los concejales para acompañarnos no tendríamos ningún problema”.

Asimismo, la edil explicó que “hemos visto normativas de todo el país, de diferentes provincias y en algunas han tomado medidas realmente severas como esto de impedir el libre deuda de absolutamente todo lo que sea municipal y al que no estuviera dentro de estas normas, que no manejara el vehículo, por lo tanto han decidido quitarle las licencias a más del 50% de quienes en ese momento tenían licencias, otorgándoselas al Municipio, es algo que nosotros no vamos a realizar”.

Mora entendió que “las modificaciones a esta ordenanza Nº 2067 a partir de su aprobación y de la promulgación va a empezar a contar desde el día uno para todos”.

La edil diferenció a aquellos titulares que trabajan respecto de aquellos que no cumplen con la ordenanza señalado que “los titulares que trabajan están bien, el problema es los que tienen más licencias, donde en primer lugar no cumplen con la ordenanza, la cual dice que tienen que cumplir con un turno de 8 horas el titular de la licencia, siendo que hay titulares que están afuera de la provincia, alquilando sus licencias acá o titulares que tienen 3, 4, 5 licencias y algunos más dentro del grupo familiar”

Por tal motivo manifestó que “los titulares que están afuera de la provincia van a tener que volver y cumplir con la ordenanza sino en todo caso lo que estamos viendo es el registro permanente que se está creando y van a tener un plazo para poder otorgárselas a alguien del registro”.

Mora se refirió a la ley 21.140 en el artículo 28 que habla del empleado público, señalando que “el empleado del Estado no puede obtener ningún tipo de beneficio del Estado, en este caso hablamos de licencias porque también nos hemos encontrado con muchos empleados públicos tanto municipales como de gobierno que son titulares de licencia, que obviamente no manejan estos vehículos, siendo que la ordenanza dice que ellos deben cumplir un turno el cual no están ya cumpliendo con la ordenanza, entonces las modificaciones de la 2067 tienen que ver con estos temas”.

“También con las personas que tienen una o dos licencias, que no son empleados del Estado pero que son empleados dentro de algún privado, tienen que ir a conducir su licencia y si no se les va a dar un plazo para poder transferirlas a alguien que esté dentro del registro porque no se la puede transferir directamente a cualquier otra persona, salvo alguna excepción que son las que va a tener en cuenta a la hora de la reglamentación en el Municipio, algún familiar que no tenga ningún otro tipo de ingresos”, dijo, al tiempo que agregó que “algunos titulares también nos han manifestado que tienen algún familiar a cargo que tienen que estar cuidando las 24 horas, esas son las excepciones que va a tener en cuenta el Ejecutivo a la hora del recupero de licencias y de transferencia de licencias o digámosle heredar la licencia”.

Mora puntualizó que “el objetivo justamente de la modificación de la 2067 tiene que ver con que haya una sola licencia por grupo familiar, siendo que nos encontramos en el registro, por ejemplo, de la última entrega de licencias, que de 26 licencias que se otorgaron, 8 ya fueron transferidas y nos encontramos con algunos nombres repetidos en el registro para esta próxima entrega, donde la primera cláusula es no haber tenido licencias ni de remis ni de taxi para poder estar integrando el registro y después nos encontramos con los grupos familiares también, con 5 o 6 licencias dentro de un grupo familiar que también quieren integrar el registro, entonces tampoco van a poder integrar el registro porque son chóferes o incluso algunos son titulares”.

Con relación a que sucede con aquella persona que ha pasado los 65 años y tiene todavía la licencia, la edil expuso que “en la ordenanza 2067 dice que una persona puede acceder hasta los 70 años a una licencia, pero justamente es por una ley de tránsito nacional que dice que una persona a partir de los 70 años tiene que renovar anualmente y tiene que ver con la entrega del carnet profesional, esto no ocurre, dado que a una persona después de los 70 años no se le entrega el carnet profesional, siendo que hoy nos encontramos con muchos chóferes que superan esa edad o están ya al límite de esa edad, entonces lo que trabajamos en ese punto es que sea el único ingreso, o esa esa persona pueda tener como mínimo dos jubilaciones mínimas para poder seguir teniendo la licencia o para poder adquirir la licencia”.

En este contexto recordó que “son 17 años de antigüedad que alguien ya tiene de la última entrega que se hizo, acá nos encontramos con personas que están desde el 89, o sea, obviamente también han pasado los años para ellos, pero han trabajado todas sus vidas de chofer y han estado esperando y han quedado ahí al borde del listado de la última entrega, entonces hay excepciones que se van a tener en cuenta con respecto a los jubilados, con respecto a la edad y entendemos también que las jubilaciones que ellos tienen son mínimas porque obviamente son monotributistas”.

“la persona que ya cumpla los 70 años y tiene licencia, el Municipio va a tener que tener en cuenta el ámbito familiar, que la persona que se pueda quedar con la licencia sea un familiar que realmente no tiene otros ingresos, ni cuente con ningún otro tipo de trabajo y si no esa persona puede decidir transferírsela a una persona que esté dentro del registro”.

Con respecto a la herencia de la licencia, explicó que “hoy simplemente es por sucesión, nos encontramos en el listado con varias licencias que están en sucesión, otras que han fallecido los titulares y directamente no hay ningún pedido de nada, son varias las licencias que están guardadas, eso también motiva la falta de servicio, la falta de vehículos en la calle, hoy directamente es por sucesión la forma de herencia, pero a partir de la modificación de la ordenanza 2067 va a ser justamente con el registro de

aspirantes y viendo la situación personal de cada uno, por ejemplo, una persona que no tenga trabajo, una persona que tenga una jubilación mínima, a pesar de que también tenemos familiares que han heredado la licencia y no la han trabajado nunca y también vuelve a reinar esto de que son empleados públicos, pero a partir ahora para que esto se cumpla tiene que haber un fuerte control de parte del Municipio”.

En este orden, la edil se refirió a la utilización de las plataformas digitales para el control señalando que “queremos tomar lo mismo que se ha trabajado en otros lugares, como permitir que el municipio sea usuario de las aplicaciones que tienen tanto las agencias de remises como las asociaciones de taxi, para poder llevar un control diario y real constantemente porque si hoy el municipio tiene que salir a hacer los controles, que no es solamente remises y taxis, sino de transportes privados, ya sea los que van al campo, los de las fábricas, transportes escolares, deliveries, por ejemplo, necesita más de 100 100 inspectores que hoy no los tiene, entonces, con este tipo de aplicaciones se puede obtener la información fácilmente y poder llevar un control, pero el control para el servicio también”, concluyó.