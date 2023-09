Dólar hoy: en el cierre de septiembre el blue superó los $800 marcando un nuevo récord

l dólar blue cerró el último día hábil de septiembre cotizando a $800 en la punta vendedora, tras haber tocado su nuevo récord de $805 al promediar la jornada.

En cuanto a los dólares financieros el Contado con Liquidación (CCL) cerró a $694,07 y $813,79 para la compra y la venta respectivamente.

Por su parte, el dólar Bolsa o MEP finalizó la rueda en 710,19 en la punta compradora y $710,75 en la vendedora.

El valor del dólar oficial se mantuvo en $367, mientras que el mayorista, que es el que rige para operaciones de comercio exterior, es de $350.

A su vez, la cotización del Banco Nación que se aplica para una serie de contratos es de $365,50. Con este nuevo esquema el dólar Ahorro vale $642,29, al igual que el dólar Turista que rige para gastos menores a US$300 mensuales. En tanto el dólar Qatar, para gastos superiores a US$300, vale $660,64.

A las 13:15 horas

Apenas 15 minutos después de los $798, el dólar blue vuelve a subir y marca un nuevo máximo histórico que lo sitúa en $800, en tanto el dólar oficial opera en $365 con lo cual la brecha con el dólar oficial se sitúa en 128,5%.

En las últimas 4 ruedas, la cotización del paralelo sumó $55 que lo situaron en este nuevo y triste récord. Pero tal parece que el blue no es el único tipo de cambio en ascenso. Por su parte, el CCL sigue en niveles de $832 cómodo.

Dólar picante: por qué se sigue disparando el blue

Algunos analistas como el Lic Gastón Lentini veían más que probable esta volatilidad en la cotización del dólar blue, en parte como corolario de los pesos con los que ha inundado el mercado el gobierno (a través de las últimas medidas oficiales).

«Quien ya llenó la alacena y no necesita tener pesos, y no tiene ganas de viajar porque prefiere guardar y resguardar esa plata, lo que hace es ir a comprar dólar blue. Entonces tenemos, como quien dice, un posible tiro en el pie de parte del gobierno, porque la señal de darle pesos masivamente, y en muchos casos con créditos baratos a las personas, no hace más que incentivarlas a ir a comprar dólares», explicó a PERFIL Y agregó: «Desde el verdulero, que no puede ahorrar en frutas, hasta el monotributista, o en muchos casos, el empresario que está recibiendo dinero y créditos a tasas subsidiadas», expresó.

A las 13 horas

La cotización del informal si sitúa a sólo 2 pesos de los $800, al tiempo que el Contado con Liquidación sigue en niveles superiores a los $830, marcando también un máximo histórico para este tipo de cambio, mientras que el dólar MEP se sitúa en $707.

A las 12:20

El dólar blue desciende y se vende en la city porteña a $793, mientras que el dólar MEP opera en $709 y el Contado con Liquidación en $832,14. En estos casos también hay variabilidad en función del instrumento que se adquiera. Por su parte, el dólar oficial promedio cotiza en $348,82 y $366.90 para la venta.

A las 11:30 horas

En su cuarta jornada de suba en la que anota ya $50 de incremento, el dólar paralelo vuelve a crecer en el cierre del séptimo mes del año y anota $795 para la compra y $790 para venta, aunque en algunos portales específicos llegó a la cifra redonda de $800. Si bien se trata de una cotización informal, en la que suele haber variabilidad de precios según el operador, ya se había llegado a esta cifra a fines de agosto. De todos modos, más allá de la cifra en sí, el caso es que la cotización del paralelo está en sus máximos históricos. Y de acuerdo a la mirada de los analistas, este tipo de cambio aún no ha expresado toda la suba que podría.

El resto de los dólares también están agitados. El Contado con Liquidación se ubica en niveles cercanos a los $830 y cotizando al alza, mientras que el dólar bolsa está en $709.

Los operadores vienen alertando sobre un clima de incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales que deja un regusto amargo en el mercado, en especial porque no habría un ganador claro en primera vuelta. Esto acelera el apetito de los inversores por dolarizar sus carteras.

El Banco Central endurece las restricciones cambiarias con una medida que genera dudas

Además, la lluvia de más pesos en el mercado tras las últimas medidas del Gobierno para recomponer el consumo en forma de créditos blandos y bonos que no pueden ir al dólar MEP o al dólar ahorro, siguen presionando a la cotización informal.

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $347,50 para la compra y a $365,50 para la venta.

Disparada del dólar Contado con Liquidación

Por su parte, el dólar contado con liquidación también está en alza y cotiza en $828.

Vale considerar que en la jornada de ayer, el dólar CCL escaló $30 quebrando un récord histórico. Se trató del octavo salto consecutivo en el que el dólar que utilizan las empresas para girar divisas al exterior alcanzó un valor de $819,17, con una brecha con el oficial de 134,1%.

En tanto, el dólar MEP tuvo un alza menor, de $4,95 (0,7%) ubicándose en $694,8.

Según indica Wise Capital en su análisis diario de mercados, «el panorama a futuro no es alentador. Se espera que con la proximidad de las elecciones presidenciales, la cobertura en dólares aumente. A esto se suma el fin del dólar soja (que le permitió al Gobierno intervenir los dólares financieros) y la catarata de anuncios por parte de Sergio Massa que no deja de inyectar pesos al mercado», expresaron.

También, volatilidad en el mercado

Ayer, las acciones también presentaron cotizaciones al alza mientras que los bonos en dólares y en pesos resultaron castigados y no encuentran un piso. Para Wise Capital esto sólo se puede relacionar «con una volatilidad sólo explicable por un contexto político con final incierto».

Así, el S&P Merval de BYMA escaló 4,4% y los ADR treparon hasta 4,5%. En el segmento de renta fija, en cambio, los bonos soberanos nominados en dólares cayeron hasta 8,2%. La deuda en pesos volvió a retroceder con fuerza en casi todas las curvas. El riesgo país sumó la décima suba consecutiva, escaló 4,1% y finalizó en 2.489 puntos básicos.

Otro que va para arriba, el riesgo país

El índice que mide JP Morgan también escala y llega a los 2523 puntos y sumó la cuarta jornada consecutiva en alza en medio de un proceso de mayor dolarización de la economía a medida que se acercan las elecciones.

Vuelve a subir el Riesgo País: qué lo impulsa y qué se anticipa de cara a las elecciones

El deterioro de esta variable se refleja a partir de una caída en la cotización de los bonos soberanos del país que hoy iniciaron la rueda con fuertes bajas:

AE38D 30,72 -4,0%

AL29D 28,02 -7,6%

AL30D 29,19 -2,4%

AL35D 28,47 -3,5%

AL41D 29,50 -0,5%

GD30D 33,16 -3,2%

GD35D 29,78 -0,2%.

