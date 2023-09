BANCA DEL VECINO Vecinos expusieron sobre transporte público para personas con discapacidad y necesidad de monitorear precios al consumidor

En esta oportunidad hicieron uso de este mecanismo de participación ciudadana, Sergio Cena y Marcelo Ledesma. Cena se refirió a el acceso al transporte público para personas con discapacidad, en tanto que Ledesma se refirió a la necesidad de impulsar la creación de una aplicación para controlar y hacer un seguimiento de los precios al consumidor.

Sergio Cena, con una discapacidad visual, solicitó que se consulte y se tenga en cuenta a las personas con discapacidad a la hora de dictar normativas para el ordenamiento de la ciudad haciendo hincapié en el transporte público de pasajeros, la reparación de veredas; la readecuación y reparación de rampas para personas con discapacidad.

De esta manera pidió que se ponga en relieve la situación de las personas con discapacidad entendiendo que es necesario contar con una ciudad más inclusiva.

Control de precios

Por su parte el vecino Marcelo Ledesma quine durante mucho tiempo llevo adelante el perfil de Facebook denominado “Radio Victoria Compra Bien” En el cual se informaba a la comunidad sobre los valores de diferentes productos en góndolas y comercios de Río Grande. A partir de esa experiencia, llevada a cabo de manera personal y a pulmón, Ledesma aseguró haber comprado la diferencia de precios de un mismo producto en los diferentes comercios.

Ledesma agradeció a los Concejales “por haberme escuchado” y recordó que a lo largo de tres años “hice un trabajo desmedido, sin espónsor ni nada” relativo a exponer una comparación de precios de diferentes productos por parte de varios comercios emblemáticos de la ciudad”.

Explicó que cuestiones personales y laborales le impiden continuar con el trabajo que realizaba por lo cual recordó que “está en vigencia, dentro del ámbito provincial, la Ley 844 que está hace 12 años que está dormida” y aseguró que “todo lo que a nosotros nos diferencia del resto del país a partir de la 19640 no llega al plato del vecino”.

Por lo cual consideró que “si la gente cuenta con información, de esa manera va a poder conocer el valor real de las cosas”, y para ello sugiere que esa información esté disponible a través de “una página en Facebook; una página Web; o una aplicación de celular para que la gente pueda comprar mejor”.

Y aseguró que “la Ley 844 es de la provincia y habla del control de precio con autoridad de policía y eso no se está haciendo y lo podría hacer el Estado y sería muy beneficioso porque los precios hoy son una locura acá 1Kg de papá cuesta 800 pesos y en el mercado central sale 200 pesos el Kg”, ejemplificó.

Y señaló que la comparación de precios podría hacerla una entidad estatal porque “lo he hecho yo después de mi horario laboral, con un auto explotado y un celular medio pelo” aunque advirtió que el principal problema es la carga de la información dado que se trata de un monitoreo diario”.

Incluso durante su alocución en la Banca del Vecino, Ledesma ejemplificó con 1Kg de Yerba mate que “en algunos lugares se vende a $2369 y en otro a $1089, la misma yerba, la misma marca y el mismo día”.