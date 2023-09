Audio Vuoto “En mi universo paralelo nos metieron un radar ingles por la ventana y nadie se hace cargo”.

Ante un espacio colmado, Vuoto detalló lo que había pasado luego de su denuncia por persecución, Rolón dijo, haga lo que tenga que hacer y Vuoto, eso hizo, la denuncia

El jefe comunal capitalino no se guardó nada y luego de leer las declaraciones del Comisario Rolón en la reunión de comisión de seguridad de la legislatura, donde calificó el estado de Vuoto como en un mundo distópico y paralelo.

Sin embargo, luego despego al jefe policial de la situación y le dedico gran parte de su discurso, 20 minutos al Ministro Jefe de Gabinete de la provincia.

El intendente contó en detalle, como le pusieron dos testigos que no existieron nunca, se preguntó porque el denunciado ante la justicia, no hizo lo propio y realizado la denuncia en una comisaría, todo muy raro, remarcó

Sin alterarse demasiado Vuoto se ubicó, según explicó, en ese mundo paralelo donde ingresó un radar ingles a la provincia, sin que nadie se haga cargo, aun cuando el estado nacional lo desconocía, luego pidieron que lo desconectaran y finalmente reclamaron desde el Ministerio de Defensa que fuera retirado, nada de eso pasó.

“En mi mundo paralelo, continuo Vuoto, el secretario de seguridad ingresa al local de un policía retirado, le pega ante una cámara de seguridad y tampoco pasa nada”.

“En mi universo paralelo, se quemó un depósito de cubiertas en pleno invierno, con 20 cm de nieve, dos días antes de las elecciones y aun estamos esperando el informe de científica”.

También denunció persecución a los taxistas y apunto directamente al Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita a quien desafío a seguir cuestionándolo, criticándolo atacándolo porque siempre se va a levantar. No voy a permitir que me enfrenten con la fuerza policial.

Recordó, que durante la pandemia “estuvimos acompañando a la fuerza, pero después fueron a la casa política de la provincia, (legislatura) y dijeron barrabasadas.

“Hay funcionarios provinciales que no le dicen las cosas al gobernador, le cuentan la mitad de las cosas y traban el funcionamiento de la municipalidad”.

Automáticamente armaron todo y 24 hs después el acusado ya era inocente. Me pareció una situación muy surrealista, y Rolón muestra un mensaje de wasap gigante, el que yo le envió a el ante mi preocupación”, a quien le pidió más responsabilidad y más ética.

“Además, también quiero comentar lo que dijo Rolón, universo distopico, ficticio paralelo, y en ese universo paralelo donde yo vivo, nos metieron un radar ingles por la ventana sin autorización del Ministerio de Interior, ni de Defensa, ese es el universo donde yo vivo, y el jefe de gabinete que salió corriendo a la legislatura, que salga corriendo y saque el radar colocado en medio de nuestra tierra”.

“En ese universo paralelo los ataques que sufrimos, las investigaciones no avanzan, en ese universo paralelo, hackean las paginas de la municipalidad y de los taxis y remices”.

“En ese universo paralelo, un secretario de seguridad entra a un negocio de Tolhuín, le pega a un hombre y no pasa nada, no se hizo nada”.

“El jefe de gabinete no conoce la política local y es muy grave, el jefe de gabinete declara que “espero que cuando esto se aclare tenga la grandeza de pedir disculpas, quizá, agrego Vuoto, el jefe de gabinete quiera hacer algo en el Concejo de la Magistratura”.

Y por último agregó, “en algunos momentos es mejor quedarse callado”, declaración del jefe de gabinete provincial, cuasi mafioso el mensaje, en mi universo paralelo puntualizó Vuoto ya en una declaración de guerra, pidiéndole al jefe de gabinete que “use la misma vehemencia para ir a trabajar para defender y solucionar los problemas de la agente”.

“En estos tiempos difíciles y en mi mundo paralelo yo aprendí, señor jefe de gabinete, yo aprendí a pesar de las prebendas, a defender los problemas de la gente, no me arrodillo ante nadie, no me arrodille ante Macri y no voy hacerlo ante usted, si me siguen pegando me voy a levantar, cuando mas me operen me voy a levantar, si me quieren enfrentar me voy a levantar, porque aprendí a ser peronista y a no rendirme jamás. Que no nos escarmiente nadie, nadie. Así que venga señor jefe de gabinete que nunca renuncio a una pelea”, finalizó.