AMBIENTE El Estado Nacional y 60 empresas firmaron una carta compromiso con la acción climática

Con sede en el Centro Cultural de la Ciencia, el Estado en conjunto con más de 60 empresas y organizaciones firmaron una carta compromiso con la acción climática. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cambio Climático, abordó políticas y oportunidades en cuestiones de empleo verde, eficiencia energética, mecanismos financieros y tecnologías para reducir emisiones. La jornada contó con la presencia de autoridades de las carteras de Ambiente, Economía y Trabajo de la Nación y de la ONU.

El encuentro tuvo como fin ahondar sobre políticas y estrategias para la descarbonización y las transiciones en el sector productivo. Se presentaron, además, los resultados de las iniciativas público-privadas llevadas adelante rumbo a la sostenibilidad.

Jornada de trabajo

Durante el día se llevaron adelante una decena de actividades destinadas a trabajar iniciativas con el sector privado en pos de una transición sostenible. Entre ellas, conservatorios, paneles y talleres sobre medidas de adaptación para empresas, eficiencia energética, tecnologías para la descarbonización, mercados de carbono, simbiosis industrial y promoción de empleos verdes y la implementación del Acuerdo de Escazú en empresas y organizaciones.

El panel de cierre y firma de la carta estuvo a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini y contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de organismos de Naciones Unidas y de organizaciones ambientalistas independientes.

Qué dice el Acuerdo

El Acuerdo para la Acción Climática es una plataforma de intercambio y capacitación continua para articular iniciativas entre el sector público y el sector privado. Desde su lanzamiento en 2022, se impulsaron numerosas actividades y capacitaciones, que contaron con la participación de más de 1000 empresas.

A su vez, se enmarca en el modelo de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa de trabajo conjunto entre áreas del Gobierno nacional y agencias del sistema de Naciones Unidas para apoyar a las pymes del país en su transición a un modelo de producción y consumo sostenible.

Este tratado tiene como objetivo reconocer y fortalecer la acción climática del sector privado orientada al cumplimiento de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC).

La plataforma busca consolidar una hoja de ruta desde una visión compartida para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

Ejes del trabajo

El fortalecimiento de capacidades para la acción climática;

El reporte voluntario de iniciativas y planes climáticos en el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático;

La acción climática en estrategias de responsabilidad social empresaria (RSE);

El diálogo para la articulación de prioridades climáticas en cadenas de valor;

Los diálogos sobre mercados de carbono.

Huella hídrica

Uno de los disparadores del evento fue que, en Argentina, «6 de cada 10 empresas no miden la huella de carbono”. Las emisiones de gases de efecto invernadero son una de las principales causas del cambio climático. Si las empresas no miden su huella de carbono, no podrán saber cuánto están contribuyendo al problema y, por lo tanto, no podrán tomar medidas para reducir su impacto ambiental.

Por otro lado, medir la huella de carbono también puede ser beneficioso para las empresas en términos económicos. Al conocer la cantidad de emisiones que generan, pueden identificar áreas donde pueden mejorar su eficiencia energética y reducir costos.

Desafíos y oportunidades de los mercados de carbono

Los créditos o bonos de carbono son una manera de compensar la emisión de gases de efecto invernadero que produce una empresa. En detalle, cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono que se dejó de emitir a la atmósfera, se trata de nivelar la cantidad de contaminación total que puede ser liberada por una empresa o negocio.

Fuente: El auditor