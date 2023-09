1.753.501.400,56 millones de dólares, una cifra que impacta.

Rio Grande 06/09/2023.- No es la Fortuna de Elon Musk, ni la de Bill Gates, o Jeff Bezos, multimillonarios reconocidos en el mundo, por sus negocios super exitosos, descubrimientos que cambiaron el mundo, inversiones en cientos de países y todo lo que ello implica, no, este es el monto del presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego para 2024 que cuenta con 200 mil habitantes.

626.000.000.000 de pesos ÷ 357 dólar oficial = 1.753.501.400,560224 de dólares.

Si tenemos en cuenta que esta provincia tiene 200 mil habitantes según el ultimo CENSO nacional, la pregunta seria para que es todo ese dinero que aportan los contribuyentes, teniendo en cuenta lo que hemos vivido quienes llegamos aquí hace 35 años, habiendo visto el derrumbe de una provincia que nació con crédito cero y hoy esta endeudada en mas de 150 millones de dólares.

Las autoridades deberían poder explicar a que se destinaran estos montos astronómicos, en dólares o en pesos, más allá del pago de salarios, y gastos corrientes, porque sinceramente no podemos salir de nuestro asombro, cuando en menos de cuatro años se esfumaron 240.000 mil millones de pesos y aun así tenemos un 41,3 % de pobreza, mas de 20 mil familias asistidas con bolsones de comida, pago de alquileres, medicamentos y demás insumos básicos para poder vivir.

En la provincia, miles de familias no tienen gas de red, muchos de ellos tampoco tienen agua, aun cuando Tierra del Fuego es el segundo productor de gas, 1 de cada cuatro hornallas en este país se alimenta del fluido que sale de aquí, la conexión para lograr mayor presión en el gasoducto a Ushuaia, es de 800 metros entre el gasoducto General San Martin y el fueguino, una obra de un costo relativamente bajo, que no se pudo concretar a lo largo de casi 4 años y que provocó, entre otras cosas, que la capital provincial sufriera varios cortes totales de energía por falta de presión en las turbinas del parque de generación.

Parque de generación que se encuentra en una situación de absoluta precariedad debido a la falta de mantenimiento que no se ha realizado durante años, es decir que tampoco se invirtió en energía, ni en obras de infraestructura para mejorar el servicio.

¿Cuáles fueron las prioridades?, a 3 meses de terminar el año, la provincia no tiene fondos para pagar ni a los proveedores, no hay profesionales médicos, o se suman de a uno, los docentes se van porque con lo que ganan no pueden alquilar un departamento, los impuestos suben todos los meses, cayó el consumo en un 3,2%, aumentan todo los servicios y el sueldo promedio, que según Ámbito, es el mejor del país, 247.000 pesos, hoy no alcanza para pagar un mes de alquiler, la comisión y el adelanto para ingresar a una vivienda.

¿hicieron mal los cálculos?, si, proyectaron una inflación para 2023 del 60% y la duplicaron, está en 120%, calcularon seguir cobrando retenciones al campo, que iban a generar 20 mil millones de dólares, pero la sequia les arruinó el negocio y si a esto le agregamos 20 millones de planes, 22 millones de empleados públicos en todo el país, en Tierra del Fuego, 121 empleados cada mil habitantes, 50 secretarias, más de 1000 designaciones en planta permanente, alquiler de oficinas en las que no trabaja nadie, como la Fábrica de Talentos de Rio Grande, anunciada en abril de este año y que aún no funciona.

La copa de leche que se sirve en los comedores escolares es un mate cocido y una rodaja de pan, sin nada más, ni jamón, ni queso, la escuelas están en un estado deplorable, algunas solo pintadas por fuera, pero por dentro, nada funciona, la Ministro de Educación esta literalmente desaparecida desde hace casi 9 meses.

Sus declaraciones son únicamente a través de gacetillas elaboradas por el gobierno.

El ministro de Finanzas es otro funcionario que solo acepta llamados de quienes el elige, la información que da es poca, improvisada e incomprobable y la página de transparencia del estado provincial no está actualizada, al igual que la de la Legislatura Provincial, donde no figuran, ni la cantidad de asesores, ni los sueldos, ni la planta política.

Tierra del Fuego ya fue cuestionada en medios nacionales, precisamente por la falta de transparencia, en el poder judicial, en el tribunal de cuentas y otras áreas, por el diario “El Auditor”, que presenta informes sobre todas las provincias y sus estados financieros y contables.

Entonces, si, nos llama la atención que esta suma astronómica se vaya a utilizar para mejorar la calidad de vida de los fueguinos porque ya vivimos cuatro años bajo el flagelo de la falta de información, ocultamiento sistemático de datos sensibles para la opinión pública, amiguismo, legisladores que tienen negocios con candidatos a nivel nacional y lo cuentan en TV como si eso fuera normal, otros legisladores que se reúnen los fines de semana con los vocales del Tribunal de cuentas a defender sus “pollos”, casualmente uno de ellos hermano del Vicepresidente del Poder Judicial y a su vez dueño de la compañía de seguros que cobra mas de 9 millones de pesos mensuales por cubertura contra incendios a las viviendas del IPV, negocio cerrado entre la presidenta de ese ente y el mencionado legislador, que además es obligatorio, aun cuando los adjudicatarios de esas viviendas ya cuenten con un seguro.

La endeble seguridad jurídica de Tierra del Fuego es tan evidente que, permanentemente se consulta cual es la salida, pero ante el abrumador silencio oficial, varias empresas desistieron de invertir hasta tanto las cosas se transparenten.

Esto ultimo directamente relacionado con la instalación de un radar británico en Tolhuín, corazón de la isla de Tierra del Fuego, sin que el estado nacional lo hubiera autorizado, y la firma previa de un memorándum de entendimiento con el gobierno chino, para la construcción de un puerto multimodal que el estado nacional tampoco acompaño y fue negado por el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Agustín Rossi.

Los coletazos del radar, provocaron la renuncia del Subsecretario de obras Públicas, Alberto Mancini, con vínculos familiares en el directorio de la empresa Leolabs, responsable de la instalación del radar. También quedó involucrada y en el ojo de la tormenta, la diputada Nacional de UxP Mabel Caparros, ya que familiares directos y asesores formaban parte de la empresa. La legisladora no volvió a aparecer públicamente desde que se destapó este escandalo y tenia intenciones de ser reelecta en la cámara baja. Esperamos que haya sido el fin de su accionar después de mas de 25 años ocupando cargos en la política provincial.

Finalmente nos parece exagerado, desproporcionado presentar un presupuesto de estas características, que seguramente ya esta fuera de lugar porque prevén una inflación del 80% cuando la actual es del 120% si creen que esa inflación baje 40 puntos en el próximo año, podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos ante la segunda versión de la isla de la fantasía para pocos.

