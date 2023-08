Graves denuncias de ex empleado del Tribunal de Cuentas, ¿se amplia el circulo mafioso?.

Rio Grande 28/07/2023.- Pedro, un ex empleado del Tribunal de Cuentas denunció hoy en Radio Provincia que desde 2021 los legisladores, el gobernador y legisladores nacionales estaban al tanto de la situación que se vive dentro del organismo de control. También sostuvo que, si le pasa algo a él, su familia o ex esposa responsabiliza a Miguel Longhitano. Como se armaban los carpetazos a funcionarios desde la gestión Rios y Bertone, los mensajes al Gobernador, los legisladores de visita los fines de semana.

Pedro aportó un sinnúmero de datos sobre los aprietes a que fue víctima por parte de Miguel no, los carpetazos a funcionarios que lo obligaba a hacer, las visitas de legisladores un fin de semana para defender la postura de un integrante del TCP.

Según explicó el ex empleado del organismo de control, que hoy se encuentra con tratamiento psicológico, todos le soltaron la mano, desde el gobernador hasta los legisladores.

“Lo que están haciendo los integrantes del Tribunal de cuentas, son cosas que n deberían pasar en democracia, comenzó diciendo Pedro, en abril de 2021 fui citado, vía teléfono interno, por el Dr. Longhitano, me dijo venite a la oficina de Pani, yo estaba con un concurso, como siempre, puertas adentro, para colocar dos personas que habían sido cuestionadas por gestiones anteriores, cosas que a uno le revolvían bastante las tripas. Acudí a la oficina de Pani, ya tenia una silla asignada en medio de los dos, Pani estaba Serio pro no tanto como Miguel Longhitano, que me miraba con cara de odio”.

Según explicó el cuestionamiento venia porque Pedro había enviado a «publicar dos resoluciones, la 6 y la 39, la 6 permitía que los vocales se dieron un sueldo bastante generoso, eso va en contra de la ley 50 porque ahí se estableció un cálculo que es totalmente distinto a lo que ahora la 1333 les daba, yo creo que todo esto se debe a que el Dr. Longhitano no llego a ser el quinto miembro del Superior Tribunal de Justicia, yo sabía, agregó, que no iba a llegar, hasta tenia una oficina asignada, eso me lo cuestionaron».

Yo no podía no publicar las resoluciones 6 y 39la 6 establecía el cálculo nuevo de haberes y la 39 era un ajuste, porque parece que se habían quedado cortos o algo así, más un aumento.

Yo me fui sin verlas, quedaron guardadas bajo 7 llaves, en el Boletin Oficial quedaron publicadas de la 1 a la 5.

Los mensajes al gobernador Gustavo Melella.

Continuando con el relato, Pedro denuncia algo más grave aún, Longhitano le muestra mensajes de Telegram, que el ex empleado le había enviado al Gobernador Gustavo Melella. En ese momento, Longhitano le dice, “vos te olvidaste que nosotros acá tenemos gente poderosa, en ese mensaje se le informaba al mandatario que un juicio contra un funcionario de gobierno, quedaba en manos del Tribunal de Cuentas y podían cerrarlo, esto provocó una reacción en cadena y a continuación se iniciaron sumarios y despidos.

En esa reunión desafía al ex empleado a que le pegue sin tanto lo odiaba y ahí recordó que Longhitano había encerrado a un empleado en una oficina y lo había cacheteado, también hizo lo mismo con un empleado de informática.

EL ARMADO DE LAS CARPETA PARA EXTORSIONAR:

Ante esa reacción, Pedro le dice al otro vocal, Pani, ¿vos sabes todas las cosas que me hace hacer este? Y ls cosas eran que con cada gobierno había que ver, por ejemplo, a Gustavo Melella le habíamos encontrado un funcionario que había sido exonerado en Mendoza, se preparó una denuncia anónima, se envió al fiscal de estado, este advierte al gobernador y Melella lo tuvo que dar de baja, “yo le advertí al gobernador que le iban a bajar un muñeco y esas no deberían ser de esa manera”.

Este accionar se hizo con la ex gobernadora Fabiana Rios y con Rosana Bertone, según siguió explicando el ex empleado. Arman carpetas, las guardan y cuando es necesario las utilizan para obtener sus privilegios “una extorsión, mas que presión”, aclaro Pedro.

Estos carpetazos no se le armaron a los legisladores, sin embargo algunos de ellos fueron al Tribunal de Cuentas cuando, según ellos, en el caso Caballero, los relatores habían filtrado una información sobre el ex funcionario de Fabiana Rios, Eduardo de Deandrea quien había accedido a un préstamo del IPV para construir una casa de 60 metros cuadrados y estaba construyendo una de 110 metros cuadrados. A los vocales no les importaba lo que pasara con Deandrea, lo que preocupaba era la filtración de información “sensible” para ellos. Por esto pidieron la cabeza de los Dr Messmer y Taglapietra, a la reunión con legisladores se llevó a cabo un fin de semana.

La conclusión de todo esto es que los dos vocales le adelantaron a Pedro que “te vamos a sacar del cargo, porque no confiamos en vos, sos un traidor”, esto ultimo en reiteradas oportunidades, hasta que rompió en llanto por la impotencia. “longhitano es un violento con las mujeres y se refiere a ellas como las minas, habla en forma despectiva. Después de esto lo obligaron a tomarse las vacaciones, les pidió que se las liquidaran a lo que el vocal le respondió “hubieras pensado en eso antes, en la leche de tus hijos”

Como si no fuera suficiente la amenaza mafiosa fue “vos te vas de acá y te callas la boca, vos sabes lo que es callarse en esta ciudad, te callas”, eso fue una amenaza en vivo y en directo que esta graba en el audio que aquí publicamos.

Finalmente en la denuncia publica de Pedro se le escucha decir claramente que todo esto es la resultante del no ingreso de Longhitano al Superior Tribunal de Justicia y que eso se debió al accionar de “los Loffler” quienes le habían prometido el ingres, quien lleva el proyecto de Ley 1333 es el legislador Damián Loffler, para calmar los nervios de Longhitano y poder cobrar un sueldo como en el Superior Tribunal de cuentas.

El audio que publicamos aquí confirma todas y cada una de las denuncias publicadas y mas.

