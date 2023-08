Fabiana Rios: «El voto no es bueno cuando me votan a mi y malo cuando votan a otro»

La ex gobernadora fue critica del accionar del gobierno nacional, durante la pandemia, calificó de fracaso la política económica y aclaró que no fue sorpresa el resultado que obtuvo Javier Milei de Libertad Avanza.

«EL fenómeno de la pandemia no fue un virus que mató gente, fue un colapso económico en nuestro modo de convivir y socializar y esto tuvo consecuencias y para mi la mayor consecuencia es que la palabra libertad empezó a usarse en términos individuales, de desvinculación de lo que le pasaba a los demás. A partir de ahí la figura de Milei en el orden nacional empieza a tener un significado diferente y ese economista que aparecía casi como una caricatura de la política, con declaraciones que daban rating en los programas, comienza a transformarse en una figura de consulta, escuchan explicaciones que se parecen mas a la sanata y no le repreguntan».

En otro orden Rios sostuvo que » la respuesta que tuvo la política argentina en relación a la pandemia, no fue la que tuvieron los países que vos mencionas, como Chile, Uruguay, Bolivia o Perú, no fue la misma que acá, una circulación mínima, con una participación absoluta del estado y lo que hubo fue una mala praxis que lleva a que hoy no se pueda mirar críticamente el voto a MIlei, el triunfo de Milei y las consecuencias de ese escenario posible. El voto no es bueno cuando me votan a mi, y malo cuando votan a otro y el voto de la gente se toma en vista de su propia realidad y la realidad externa».

Audio completo de la nota en Resumen Económico, por Radio Provincia.