Se realiza en Río Grande la 3er Edición del Selectivo Provincial de Malambo Femenino

Rio Grande 07/09/2022.- Se llevará adelante la 3er edición (en el 2020 no se realizó por pandemia), del Selectivo Provincial de Malambo Femenino, rumbo al Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

El certamen, será este próximo domingo 11 de septiembre, en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Rio Grande, a partir de las 15 hs.

Acerca del evento, integrantes de la sede nos comentaron: “Es muy importante para todo nuestro equipo de trabajo este certamen, si bien la competencia nacional, es una de las más nuevas a nivel federal, tiene un significado social y cultural muy importante”. Además agregaron: “Quizá no se dimensiona o no se puede percibir lo que genera éste certamen en el plano sociocultural, como realmente se lo merece, es por eso que queremos darle la importancia necesaria para evolucionar artísticamente tanto en el Malambo, como en el folklore de nuestra provincia, creemos que el camino es éste. En otras competencias, de altísimo prestigio, el Malambo Femenino es tan solo un rubro más entre tantos otros rubros e incluso, en algunas competencias no está permitido que las mujeres participen como malambistas. Es ahí, dónde queremos construir y generar desde nuestro lugar, un nuevo espacio. Hay cosas por aprender, aspectos a corregir aún, lo positivo es que se está generando el lugar y las condiciones para seguir creciendo en materia folclórica.”

La competencia provincial será un filtro, para luego conformar la Delegación de Tierra del Fuego AIAS. Las artistas ganadoras, en cada una de sus categorías y rubros, representarán a la provincia en la instancia nacional. Ésta se desarrollará en la ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba , durante el mes de Noviembre del corriente año, a fin de consagrar a la nueva campeona nacional de nuestro tradicional malambo.

Durante la jornada de este próximo domingo, artistas fueguinas presentarán los resultados de meses de trabajo arduo y training en distintos rubros artísticos, sostenido en el año.

El staff de juezas y jurados de altísimo nivel artístico, quienes tendrán la tarea de escoger a las ganadoras. Estará presente el Lic. en Danzas Folkoricas y Tango Matias Rodogno, actual director del Ballet de la U.N.A.; la Lic. en Teatro y Artes Escénicas Florgeipsa Moreno y la Campeona de Malambo Femenino 2019 Micaela Del Río.

Dentro de las categorías más destacadas se encuentran los conjuntos de Malambo Femenino y las Aspirantes a Campeona de Malambo Femenino.

Además destacaron: “Agradecemos a todas las personas y empresas que se sumaron para apoyarnos, especialmente a la Legisladora Myriam Martinez quien nos está acompañando desde hace varios meses atrás, para llevar este encuentro adelante”.

La Sede Provincial del Selectivo de Malambo Femenino, en esta oportunidad está siendo apoyada por: la Legisladora Provincial Myriam Martinez, Gráfica Bumerang, Urvox, Bellezza Juana Pamela, Wapa, RGA Aparents, Roux Sublime, Maldito Ibiza, Iván Spiridonoff Photography, la Diputada Mabel Caparros, el Municipio de Río Grande a través de la Subsecretaría de Cultura y de la Dirección General de Industrias Culturales, y el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS por medio de la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Diversidad.