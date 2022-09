«Las Sacachispas» siguen recaudando fondos para viajar a Bariloche y entienden «si fuera un equipo de hombres, hoy no estarían vendiendo rifas y choripanes»

Rio Grande 12/09/2022.- «Las Sacachispas» es el 1er Equipo de Futbol 11 Femenino en ganarse el derecho por merito deportivo en ir a disputar fuera de la Provincia de Tierra del Fuego un torneo Oficial de Futbol AFA, aún así no logran recaudar los fondos necesarios, y tampoco obtienen respuestas por parte de las autoridades de Deporte, ni de Provincia, ni del Municipio. Se encuentran vendiendo rifas, choripanes, vendiendo cafecitos, colocando urnas en kioscos, tratando de reunir el dinero necesario para viajar a fin de mes. «Entendemos que si en nuestra misma situación estaría un equipo de hombres, hoy no estarían vendiendo rifas, choripanes», sostienen en un comunicado enviado al 8vo Encuentro Provincial de Mujeres.

Las Sacachispas no pudieron estar presentes en el 8vo Encuentro Provincial de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries, sin embargo, hicieron llegar un comunicado, en el que plantean la situación que atraviesan, y apelan a la solidaridad del pueblo fueguino, para recaudar fondos y poder viajar a Bariloche a fin de mes, a competir en la Copa Federal de Futbol AFA Femenino.

«Desde nuestro lugar, queremos informarles lo que nos está aconteciendo en estos momentos, como mencionábamos anteriormente somos el primer equipo que por merito deportivo nos ganamos el derecho a salir a disputar oficialmente un torneo de AFA Futbol 11.

Luego de haber ganado los campeonatos oficiales de Futbol 11 AFA: Apertura 2021 y Clausura 2021 y de esta manera consagrarnos campeonas anuales, nos encontramos clasificadas a disputar la instancia clasificatoria a la próxima Copa Federal de Futbol 11 Femenina AFA (reúne a los 32 mejores equipos del país). Dicha instancia clasificatoria se llevará a cabo en la Ciudad de Bariloche entre los días 30/9/2022 y 02/10/2022 (las mismas fueron informadas recientemente el día 30/8/2022 ).

Considerando que será algo histórico para la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, ya que por primera vez un equipo de fútbol 11 femenino, de manera oficial saldrá a competir, y más aún de tener la posibilidad de hacer más grande la hazaña, ya que de ganar ese clasificatorio estaremos dentro de los 32 mejores planteles del país compitiendo por la Copa Federal de Futbol AFA Femenino. Sumado a ello, se habilitaría con este desafió la misión de ampliar derechos, haciendo extensión al ámbito del deporte estas voluntades donde se materializa la visión del Estado de promover la perspectiva de género y diversidad en este espacio fundamental de socialización y así construir una sociedad libre de violencias de género.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a distintos organismos del estado que se articulen los medios necesarios para poder disponer de transporte para realizar dicho viaje, el mismo deberá contar con capacidad para 25 personas, saliendo de la Ciudad de Río Grande para poder estar el día 29 de septiembre en la Ciudad de Bariloche y con vuelta desde la Ciudad de Bariloche el día 02 de octubre del 2022.

Al momento no hemos tenidos respuestas, es por ello que venimos a solicitar su colaboración para poder solventar los gastos del viaje, en estos momentos nos encontramos vendiendo rifas, vendiendo choripanes en los alrededores de los gimnasios donde se disputan partidos de la Liga Oficial de Futsal, vendiendo cafecitos y colocando urnas en comercios amigues. Toda esta info está bien detallada en la pagina del Club. Instagram: Sacachispasrg; Facebook: Club Social y Deportivo Sacachispas RG. Apelamos a la solidaridad del Pueblo, cualquier tipo de ayuda será bienvenida.

Esto que nos acontece es un sueño realizado, ya que jugábamos a la pelota en Gimnasios privados, con horarios solventados por nosotras mismas, un grupo de amigas, que allá por el 2020, nos inscribimos en el 1° Campeonato Oficial de Futbol 11 Femenino AFA, en ese momento llamado COPA APERTURA CENTENARIO TANO HERNANDEZ, en el mismo nos consagramos campeonas, ganando todos los partidos, lo mismo paso en el CAMPEONATO CLAUSURA CHUEKO LONCON y de esta manera nos consagramos Campeonas Anuales, obteniendo el pasaje al clasificatorio patagónico de lo que será la próxima Copa Federal, que reúne a los 32 mejores equipos del país, donde nosotras podríamos estar, representando a nuestra provincia y defendiendo nuestro invicto de 60 partidos!!!. Si, de 60 partidos, Campeonas de los 3 torneos oficiales que se realizaron en la ciudad de Rio Grande, Apertura y Clausura 2021; Apertura 2022, primer equipo de Futbol 11 Femenino en salir a representar de manera oficial a la Provincia de Tierra del Fuego AIAS y también nos atrevimos a denunciar a AFA por discriminación, exponiendo todas las desigualdades que soportamos en el ámbito del futbol.

Hoy nos gustaría estar ahí con ustedes, pero es la primera fecha de la COPA CIUDAD DE RIO GRANDE y vamos a estar disputando un partido a las 16:00 horas. Les agradecemos por hacer llegar nuestro mensaje y entendemos que si en nuestra misma situación estaría un equipo de hombres, hoy no estarían vendiendo rifas, choripanes, etc. ya tendrían sus pasajes en avión y estarían solo preocupados en entrenarse, porque no es poca cosa disputar un clasificatorio para jugar contra equipos como Boca, River, San Lorenzo, pero bueno seguiremos en la lucha, por nosotras y por las generaciones que vienen».

Fuente:tadeperoseguro