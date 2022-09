Intento de magnicidio: “Es un hecho inconcebible para la Argentina actual”

“Ninguna situación de violencia lleva a un buen lugar. Lo que sufrió la vicepresidenta ayer es algo que no parecía concebible en la Argentina actual y que nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos construyendo”, manifestó el referente del radicalismo y continuó expresando que “si desde el pueblo argentino no logramos construir de lo que hoy estamos viviendo y acomodar cosas que se han venido desacomodando y erosionando las consecuencias son terribles”.



Sciurano dijo que “no podemos construir si no partimos de la base del respeto, entendiendo que no hay una sola realidad y tenemos que hacer el esfuerzo de entender al que piensa distinto, sino vamos a estar eternamente como estamos y cada vez peor”.



“Esto no tiene que ver con una cuestión política sino humana, el nivel de impacto que tiene es enorme. Muchas veces pasa desde lo discursivo que es difícil desde la mesura dar una definición cuando lo que más impacto tiene es lo violento o extremo. Es un tema profundo, el discurso es la punta del iceberg, por debajo hay todo un camino en el que la política a veces cambia la convicción por el marketing y eso genera mucho daño. Ante la frustración pareciera que es más efectivo actuar desde el cortoplacismo”.



El legislador reflexionó que “el camino es el de la convicción, es la única manera de atravesar momentos complejos, pensando cual es la forma de tener un país mejor. La cuestión básica en el desarrollo de cualquier país es buscar la paz. La búsqueda del conflicto tiene lamentablemente muchos ejemplos en el mundo, todos malos”.



Finalmente expresó que “esto es un punto de inflexión que debemos analizar dónde nos va a llevar. La historia del radicalismo es de una construcción desde la paz, ningún dirigente desea que lo que pasó ayer se profundice”.