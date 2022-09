Convención Constituyente Topeo de presupuesto, cuestiones impositivas y nombramiento de espacios públicos, ejes de la sesión de la Convención Constituyente

Vinculado al impuesto inmobiliario y automotor en el artículo 37, Requejado detalló que “no era adecuado dejarlos como competencia exclusiva del Municipio, porque eso habilitaría que -en caso de definirse la Justicia a favor del gobierno provincial- se cobre dos veces a los vecinos: una por parte de la provincia y otra a nivel local. Solicitamos en todo caso que estos impuestos están incorporados en la parte de recursos – tal como lo tiene Río Grande- en el artículo 170”.



“Es peligroso dejar asentado en las competencias exclusivas del Municipio en una Carta Orgánica -que no puede ser modificada fácilmente- un impuesto que el día de mañana la Justicia dice que es una competencia provincial y los vecinos terminemos pagando dos veces”, detalló Requejado.



Por otro lado, expresaron que “el artículo 93 habla de la facultad del Municipio de “imponer” tributos, palabra que no corresponde. En la discusión de ese artículo, y luego de ver la enunciación de la Constitución Provincial, se sacó el término “imponer” que es incorrecta en términos conceptuales y por lo que puede implicar, por ejemplo, en un posible impuesto al turismo u otras actividades vinculadas a personas”.



“Este artículo se giró a la Convención Temática y lo volveremos a ver, pero de ninguna manera aceptaremos que se incluya en la Carta Orgánica “imponer un impuesto”.



En lo referido al artículo 97 “desde Juntos por el Cambio nos parece importante cuidar los recursos públicos y establecer control de los gastos. En este sentido, propusimos topear el gasto del Concejo Deliberante con el 7%, quedó finalmente en 8%, si bien no es lo que pretendíamos es un avance respecto al límite o marco que debe tener una institución como el Concejo”.



Casa de la Mujer



Por otro lado, Canga argumentó su posición respecto al nombramiento de edificios públicos. “Creo que es con el artículo 125 que se pueden generar acciones que reparen lo sucedido en la Casa de la Mujer el año pasado. Tenemos que sanar la grieta, estando acá tenemos la responsabilidad de zanjar lo que sucedió. Es el Concejo Deliberante quien tiene la responsabilidad de nombrar los bienes de la Municipalidad, por eso tenemos la propuesta de modificar el 125 y será un artículo que vamos a defender”.



“Imponer el nombre de Pioneras Fueguinas en el artículo 30 de esta Carta Orgánica desde mi punto de vista sería replicar la acción que tanto combatimos durante el año pasado, arrogándonos en la Constituyente una atribución que no nos es propia. Creo que la gente común no entiende los tecnicismos legislativos espera gestos de coherencia, p0ersonas tratando de zanjar las diferencias a través del dialogo, dijo Canga.



“Este tema me atraviesa en mi identidad fueguina y me interesa genuinamente, pretendo cuidarla sobre todo, por respeto a quienes confiaron en mí, en torno a este tema”, finalizó.