¡¡¡Che gorila, che gorila….!!! ¿basta de violencia?

Rio Grande 02/09/2022.- Hoy fue un día opaco, argentina se retuerce entre sus más oscuras pesadillas, los recuerdos más temerarios aparecen como pantallazos de una película de terror que no queremos volver a ver. A muchos que ya pasamos los 60 años el cantito con que debimos escuchar los trabajadores de prensa de quienes se congregaban en la Torre de Agua de nuestra ciudad, nos dejó un gusto amargo en la boca. “che gorila, che gorila no te lo decimos más, si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”. La amenazada propalada desde un equipo de audio por el Sindicato de Petroleros y luego Replicado por militantes con banderas de partidarias del oficialismo, daba por tierra con todo lo que se había dicho minutos antes en una conferencia de prensa por todo el arco político de la provincia.

Basta de violencia, política y mediática, y en ese momento no quedó más que hacer frente a esa situación y después que mi colega, Marcelo Mora planteara la posición de los medios que no nos préstamos a la grieta, ni somos más de lo mismo, hice referencia a ese mensaje que baja desde las altas esferas y nos pone en medio de una calificación, que en mi caso, y me hago cargo de mi medio, no del resto, no acepto ni me hago cargo, como no me hago cargo de ninguna otra calificación cuando se generaliza, y se acusa a los medios de transmitir lo que los dirigentes políticos de uno y otro lado se dicen a diario, este medio no es un medio militante, este medio nunca le faltó el respeto a la investidura de ningún dirigente y en 30 años de trabajo, solamente recibió una carta documento de quien fue quizá el peor intendente de Rio Grande, Jorge Martin, por denunciarlo cuando confirmamos que el Tribunal de Cuentas, manejado por José Labroca, apretaba a los vocales porque no les firmaban los expedientes, con un frase temeraria, “Tu trabajo no se ajusta al criterio del intendente”, aún tengo guardado ese CD.

Este medio se ha mantenido fuera de la grieta, que los dirigentes han generado, y es por eso que en estos términos lo plantee en la conferencia de prensa con todos los dirigentes parados frente a mí, mirándolos a la cara, el mensaje fue claro, “si ustedes no paran a su tropa, si no dejan de generar trolls para decir barbaridades, si no pueden conducir a la masa que insulta, agrede y amenaza, el problema no es de este medio, es de ustedes. La violencia verbal permanente por estar de uno u otro lado, por no militarles la causa, por no ser funcionales debe terminar y no somos los medios los que la generamos eso, no este medio, www.lalicuadoratdf.com.ar es el único portal de noticias de esta provincia con línea editorial que firma sus columnas de opinión o editoriales y están en el archivo, después de 22 años, seguimos pensando lo mismo, no tenemos un pensamiento ondulante y colorido, hemos mantenido una forma de informar donde priorizamos lo importante por sobre lo urgente.

Los funcionarios que no responden el teléfono porque no tienen nada para decir esgrimen una forma de violencia, sus comentarios en redes, sus chicanas, provocaciones y hasta la ineptitud de varios que ocupan cargos y ni siquiera conocemos, también generan violencia. Lo dijo a poco de asumir el propio gobernador “hay algunos de los propios que convierten las redes sociales en redes cloacales”.

Que algunos usen eso para sembrar discordia, y diferencias, no es nuestra responsabilidad, no reviso las redes sociales de nadie y menos de los funcionarios, si lo hiciera publicara solo chusmeríos y la verdad no me interesa.

Repudiamos todo tipo de violencia desde el intento de magnicidio contra la vicepresidenta hasta la mirada amenazante de un militante embanderado en el fanatismo más acérrimo y nos hacemos cargo de lo que decimos porque lo fundamentamos, porque lo chequeamos, porque no empezamos ayer en esto y por sobre todas las cosas porque respetamos a todo el mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Ese respeto debe ser mutuo, hoy no hubo ningún cantico en contra del “che gorila…”, no hubo oposición, no hubo respuestas violentas, pero para quienes no son oficialistas ese cantito fue una provocación innecesaria, una mojada de oreja a los que piensan distinto, si hablamos de unidad en contra de la violencia y 10 minutos después nos transformamos en eso hay algo que no está funcionando.

Hoy no era un día para vociferar este tipo de generalización en un pais donde el 50 % piensa diferente, en un pais sumergido en la pobreza, la incertidumbre y aunque a muchos no les importe, la realidad que nos toca vivir es esa, entonces paremos con esto, paremos con el doble discurso, paremos con cualquier signo de violencia, paremos con la presión, con la sugerencia, con tratar de apagar el micrófono, la cámara o silenciar un medio grafico o digital.

Este medio reproduce lo que el dirigente de cualquier estamento del estado tenga para decir y hasta puedo decir que seleccionamos lo que no vamos a publicar por vacío de contenido o cargado de intencionalidad, lo mismo con cualquier organización social, sindical u ONg, diga lo que diga, no inventa discursos, ni se hace cargo de lo que otros digan o hagan.

Entonces también deberán aclarar que medios, cuales, no todos, algunos, lo que sea, pero basta de acusar a los medios en general como si fuéramos todos los mismo. El ejercicio de esta profesión requiere de algo llamado ética, que algunos no lo practiquen no es mi problema, lo mismo con quienes generan la información, los medios dejaran de publicar titulares violentos, los que lo hacen, cuando los que generan la noticia dejen de dar titulares violentos, dirigentes, afiliados, simpatizantes o quien sea que habrá la boca sin pensar en que lo que dice y que puede generar una reacción, tan básico como eso. Hoy solo fuimos dos medios los que expresamos lo que pensábamos respecto de la violencia mediática de la que se nos acusa, porque luego se cerró la conferencia de prensa y no hubo preguntas de periodistas mujeres, hablando de paridad, por ejemplo.

Toda acción genera una reacción, hoy dos medios decidimos que había que decirlo, Minuto Fueguino y La Licuadora, no se hacen cargo de lo que otros hagan o digan, particularmente porque lo que hacemos queda escrito, no son palabras tiradas al aire que duran lo que un suspiro en una bañera, dos décadas de archivos me respaldan.

Basta de violencia, basta de agresiones, basta de cantitos, basta de sugerencias de los cuatro de copas, basta de generalizar, basta de meternos en la misma bolsa y de responsabilizarnos de lo que ustedes generan, la solución no es matar al cartero, la solución es no enviar cartas cargadas de violencia y después arrepentirse.

Hoy fue un día de quiebre en argentina, fue un día tan gris como la realidad, de nosotros depende que la paz social y la democracia perduren, pero esto no pasara si siempre buscamos al responsable en el otro, todos cometemos errores y sería bueno que, de una buena vez por todos, todos nos hagamos cargo, el odio no siempre es de los otros.

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética… Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

Martin Luther King

Armando Cabral