Nota de la colectiva feminista de Rio Grande a la Dra. Alejandra Noemí Arce sobre el Programa ACOMPAÑAR

Rio Grande 16/08/2022.- En nuestro carácter de integrantes de la Colectiva Feminista de la ciudad de Río Grande, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de solicitar se nos brinde información respecto del Programa ACOMPAÑAR que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género de todo el país, del que tanto el municipio de Río Grande, así como el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS son los encargados de articular. De ser posible, y de acuerdo con nuestras agendas, no descartamos tener una reunión, a la que Ud, queda formalmente invitada.

Río Grande, 16 agosto del 2022 A la Secretaria de la Mujer del Municipio de la ciudad de Río Grande Dra. Alejandra Noemí Arce

Motiva este pedido, las distintas situaciones posiblemente irregulares que se nos han develado, no sólo en las asambleas que son abiertas al público, sino también, las situaciones de las que hemos tomado conocimiento a través de nuestras distintas redes sociales y otros medios de contacto. Cabe destacar que no está dentro de nuestras intenciones brindar detalles ni datos personales respecto de los escenarios planteados, debido a lo sensible de los hechos y a fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

Concretamente, quisiéramos conocer cuáles son los mecanismos empleados, tanto a nivel local, como nacional, para otorgar este tipo de auxilio económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil, entendiendo; de acuerdo con la información pública del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se brinda por un lapso de seis meses, todo ello, bajo un acompañamiento integral. Y, para ello, redactamos algunas preguntas puntuales:

-¿Cuántxs beneficiarixs percibieron y perciben el programa bajo la articulación de la secretaría que Ud. lidera?

-¿Cuántxs casos recibieron acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial?

-¿Quiénes sxn lxs profesionales que brindan el mismo?

-¿Cuántxs casos contaban con denuncia previa?

-¿Y cuántxs pudieron realizar la denuncia durante el programa?

-¿Qué otras herramientas se ofrecen a lxs beneficiarixs cuando el programa finaliza y la situación de la persona en cuestión no tuvo cambios favorables?

Conocemos casxs que percibiendo el programa, volvieron a vivir con su agresor ¿Tienen registro de estas situaciones? ¿Qué acciones han delimitado al respecto?

Sin otro particular, saludamos a Ud, muy atentamente y quedamos a la espera de su respuesta con la información requerida.

Integrantes de la Colectiva Feminista de Río Grande

Email:colectivafeministarga@gmail.com