Matías Rodríguez “No hay ni una sola prueba que la pueda incriminar a Cristina”

El senador nacional Matías Rodríguez, manifestó su total rechazo ante un nuevo caso de persecución a Cristina Fernández de Kirchner “que pone en riesgo a las instituciones y a nuestro sistema republicano”. Indicó también “la vergonzosa actuación de los fiscales que tuvieron que recurrir a otros expedientes porque en los 3 años del juicio hasta sus testigos les declararon en contra. No hay ni una sola prueba que la pueda incriminar a Cristina”.



“La derecha nunca le va a perdonar a Cristina, que hizo y sigue haciendo feliz al pueblo argentino. No le perdonarán nunca la recuperación del salario del pueblo trabajador, el desarrollo de nuestra industria, el fortalecimiento de las Pymes, su inclaudicable reclamo por nuestras Islas Malvinas y principalmente que puso a la Argentina de pie, devolviéndole a miles de pibas y pibes la esperanza de un país mejor. Eso no se lo perdonarán nunca, por eso la persiguen, por eso la quieren proscribir. Pero el pueblo tiene memoria”, sostuvo el senador.



El mandatario fueguino, también compartió los datos que le hicieron llegar desde el Centro de Economía Política (CEPA), “entre 2003 y 2015, más de 3,2 millones de jubilados y jubiladas que no podían acceder a su jubilación lograron el derecho gracias a las políticas de redistribución de ingresos. Más del 70% son mujeres. Además, en ese periodo, las jubilaciones y pensiones duplicaron su poder adquisitivo. Se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo en el empleo registrado privado y el salario real entre 2003 y 2015 mejoró 2,1 veces. También, en ese mismo periodo, la tasa de desocupación se redujo del 20% al 5,9% y la informalidad bajó del 49% al 33%. En 2013, Argentina tenía el salario mínimo, vital y móvil más alto de América Latina”.



“Formo parte de una generación que cree en la democracia y en la política como herramienta de transformación, lla vivimos primero con Néstor y después con Cristina. Hace tiempo vienen persiguiendo a Cristina, ya lo hicieron con Perón, no es un recurso nuevo en nuestro país. Quieren terminar con todas las conquistas sociales y con los líderes populares que llevan adelante estas transformaciones”, manifestó Rodríguez.



Para finalizar destacó que “la derecha argentina quiere condenarnos a la tristeza, convencer a nuestros pibes y pibas de que este país no tiene futuro. Hace 20 años este país realmente no tenía un pronóstico esperanzador. Pero con Néstor y Cristina creímos y nos demostraron que podía construirse otro modelo de país. Entre 2003 y 2015 la deuda sobre PBI de la Argentina pasó de 139,5% a 52,6%”.