Juntos por el Cambio: “En la comisión temática logramos artículos superadores en áreas fundamentales como turismo y la Causa Malvinas”

Con relación al escudo, quedó determinado que se realice un Manual de Uso, que incluya normas gráficas, adaptaciones y variaciones, “para que no se desvirtúe ni se generen diferentes versiones de algo que debe ser único como es el escudo y que no se repitan situaciones como lo que pasa en la actualidad con el logo de una gestión política”, afirmó la constituyente Canga.



Por otro lado, Requejado se refirió al artículo vinculado al turismo y expresó que “el artículo fue tratado de manera muy interesante y pone a la actividad en el lugar que tiene en la ciudad. Acompañamos el proyecto del MPF que nos parece muy enriquecedor en términos conceptuales porque no sólo se reconoce el turismo como actividad genuina, sino que se fomenta la realización de obras públicas vinculadas al turismo y con presupuesto específico. Se entiende el futuro de Ushuaia y hacia dónde hay que ir. También se sumó al programa de Turismo Social, para que la comunidad disfrute lo que es la ciudad en términos turísticos”.



“Durante la semana pasada también analizamos lo vinculado a la Causa Malvinas. Escuchamos a los excombatientes, y no prosperó el proyecto de + Ushuaia, sino que se tomó como base el artículo que llevaron los excombatientes y salió un proyecto muy bueno. Se dejó un artículo superador con un gran aporte de los excombatientes, con la exposición de Alberto Andersen”, manifestó Requejado y continuó afirmando que “toda la ciudadanía es heredera de la Causa Malvinas”.