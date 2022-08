“ES UN PLAN QUE CONTEMPLA LA CREACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE INCLUSIÓN HABITACIONAL”

Se Tenia que decir y se dijo, durísima autocritica del Gobernador Melella.

Rio Grande 09/08/2022.- La frase del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella es titular nacional, hasta ahora fue el único que ha hecho una autocrítica, el único que se atrevió a reconocer que este estado de cosas no puede seguir, nunca mejor empleado el termino descalabro, para dejar en off side a todos aquellos segados por el fanatismo y la mezquindad política: “Si seguimos en este descalabro económico, no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposición, nos lleva puesto a todos “y es tal cual, es el pensamiento de más del 50 % del pais.