EL MUNICIPIO DE USHUAIA PARTICIPA EN LA CREACIÓN DE LA RED TERRITORIAL CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL

Garay expresó al respecto que “fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia a la presentación y lanzamiento de este espacio”, y consideró “muy importante este diálogo entre instituciones”.

Observó que “hay un trabajo que viene realizando la Nación, la Provincia y el Municipio con los empleados y empleadas para hablar sobre la violencia en todos su contextos”, y a partir de ello en la reunión “se plantearon como los principales ejes a abordar el diálogo social, los nuevos paradigmas en los ámbitos laborales, los datos y la información que nos permiten direccionar políticas, y la recomposición en el vínculo laboral para no judicializar los casos que existieren”.

Para la secretaria de Gobierno “hay que hacer un trabajo muy fuerte de comunicación y prevención para evitar cualquier situación violenta que se pueda generar en el ámbito laboral”, ya que “como Ejecutivo entendemos que la violencia es violencia en cualquiera de sus formas y tenemos que erradicarla de cada espacio”.

En ese sentido, apuntó que “como sociedad y como instituciones hemos naturalizado hablar de violencia de género pero también es cierto que existen otros tipos de violencia como en los ámbitos laborales, que a veces creemos que tienen que ver con cuestiones de formas o modos y no interpelamos a las personas para poder discutir los buenos o malos hábitos en el trabajo”.

Finalmente, aseveró que “como Ejecutivo vamos a estar a disposición para la creación de esta red y poder nutrirnos e intercambiar saberes y experiencias”, y planteó que “va a ser clave y fundamental la participación de gremios y sindicatos para abordar esta problemática”.

A su vez, Aldalla manifestó al respecto que “fue muy importante participar en esta instancia ya que pudimos contar cómo venimos trabajando desde la gestión del intendente Walter Vuoto en la promoción de derechos y en la prevención de distintas modalidades y tipos de violencia, haciendo énfasis en las capacitaciones que venimos desarrollando para los distintos ámbitos laborales tanto público como privado”.

“También pudimos contar cómo transversalizamos la perspectiva de género hacia dentro de la Municipalidad, cómo se viene aplicando la Ley Micaela en el ámbito municipal, y cuáles son las licencias de las cuales gozan las empleadas municipales ante una situación de violencia”, amplió.

Señaló además que “nos pusimos a disposición para seguir trabajando de manera conjunta” ya que “entendemos que es clave que haya un involucramiento desde distintos ámbitos para erradicar la violencia”.

Aldalla evaluó que “para ello es clave tener los recursos desde los equipos interdisciplinarios para que cada persona que está atravesando por alguna situación de violencia tenga el conocimiento para saber cómo actuar”.

La secretaria de la Mujer de Ushuaia sostuvo que durante el encuentro “recordamos que Micaela García hubiera cumplido 27 años y que es nuestra responsabilidad como instituciones y como agentes del Estado realizar las capacitaciones, y tener la sensibilidad y la empatía para no revictimizar a las personas en situación de vulnerabilidad y en este caso a las mujeres que están atravesando violencia”.

Por último, destacó que el intendente Vuoto “nos pidió que sigamos trabajando en esa línea para lograr una equidad real en la ciudad”.

Por su parte, Borré valoró “la concreción de estos espacios de construcción” y resaltó que la Municipalidad de Ushuaia “desde el inicio de la gestión del intendente Vuoto es puntal en la erradicación de los diferentes tipos de violencias que se pudieran dar tanto en el ámbito laboral como en lo que se refiere al trato con los contribuyentes”.

“Las acciones internas están articuladas, la resolución de conflictos la afrontamos desde un enfoque integrado y transversal de las áreas que generan la actualización específica y diferencial en una detección temprana”, explicó.

Por último, Borré hizo hincapié en que “la capacitación continua al personal municipal permite tener herramientas tangibles a la hora de aplicar criterios a la hora de reconocer si están en situación de violencia o acoso laboral”.